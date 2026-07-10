Extracosti per il conferimento in discarica. Europa Verde-Avs: “certificato il fallimento della gestione dei rifiuti nel comune di Siracusa”

“Il recente provvedimento finanziario, annunciato dal presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità dell’Assemblea Regionale Siciliana (Ars) del contributo straordinario per compensare gli extracosti sostenuti per il conferimento dei rifiuti in discarica conferma anche per quest’anno il fallimento della gestione dei rifiuti nel comune di Siracusa e negli altri sette comuni della provincia destinatari del contributo“. A dirlo è Salvo La Delfa, coportavoce provinciale di Europa Verde Siracusa – Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), in merito alla notizia che ha visto oggetto di sovvenzione i comuni nei quali si raggiungono percentuali basse di raccolta differenziata, al di sotto del 65% (secondo i dati Ispra ultimi certificati relativi all’anno 2024, Siracusa è al 51%, Augusta al 32%, Priolo al 44%, Noto al 43%, Lentini al 38%, Carlentini al 56% e Pachino al 62%.)

“Stupisce che il contributo venga dato al comune di Avola che è al 65% di raccolta differenziata e non assegnato al comune di Francofonte che è al 40%. Tutti gli altri comuni della Provincia non interessati al provvedimento finanziario hanno percentuali di raccolta differenziata ben superiori al 65% – dice -. Il contributo straordinario, ormai diventato ordinario in quanto negli ultimi tre anni è stato elargito ogni anno, è un contributo che non risolve i problemi, e dimostra semplicemente quanto poco si faccia in questi comuni per aumentare la raccolta differenziata e per il comune di Siracusa indica la situazione critica in cui il capoluogo si trova. L’annuncio del presidente Carta è quasi paradossale. Da un lato l’assessore all’igiene urbana del comune di Siracusa, di riferimento dell’on. Carta, e la giunta Italia, della quale il partito del presidente della Commissione Ambiente è il maggiore azionista, non sono in grado di migliorare nessuno dei parametri che misurano la qualità e la quantità dei rifiuti raccolti, lasciando Siracusa inchiodata da anni al 50% di raccolta differenziata, sporca con un servizio di gestione mediocre, dall’altro lato l’on. Carta annuncia per il comune di Siracusa che governa tramite il suo partito finanziamenti per gli extracosti determinati proprio dalla incapacità politica di gestire il servizio, dichiarando che il provvedimento ha lo scopo di incrementare le percentuali di raccolta differenziata e incentivare l’economia circolare, quanto è evidente che niente è cambiato negli ultimi anni di gestione dei rifiuti. Una gestione a Siracusa senza prospettiva e, al momento, senza una visione futura su come amministrare i rifiuti nel prossimo settennio dalla scadenza del servizio attualmente attivo. Un obiettivo minimo, quello del 65%, che sarebbe alla portata del nostro Comune se solo si avviasse una seria e impegnata politica di amministrazione del servizio di igiene urbana che è mancata in questi anni e continua ad essere ancora latitante. Il mancato raggiungimento di questa percentuale non fa altro che certificare il fallimento su cui questa Amministrazione comunale è chiamata a rispondere”.