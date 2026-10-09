Fabi Siracusa verso il congresso: al centro contratto, fusioni e intelligenza artificiale

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Il rinnovo del contratto nazionale, le aggregazioni bancarie e le conseguenze dell’intelligenza artificiale sul lavoro. Sono questi alcuni dei temi al centro del XXII congresso provinciale della Fabi di Siracusa, presentato questa mattina nella sede della segreteria del sindacato dei bancari. L’appuntamento si terrà lunedì 19 ottobre all’hotel Parco delle Fontane di Siracusa e vedrà la partecipazione del segretario generale nazionale della Federazione autonoma bancari italiani, Lando Maria Sileoni.

A illustrare i contenuti e gli obiettivi del congresso sono stati Gaetano Motta, segretario coordinatore Fabi Siracusa, e Antonio Argento, segretario amministrativo. Il titolo scelto per l’iniziativa, “Il bancario al centro del progetto, Fabi nell’era dell’intelligenza artificiale”, sintetizza la linea che il sindacato intende portare avanti in una fase di trasformazione profonda del settore del credito.

Il congresso rappresenta innanzitutto un momento di rinnovo degli organismi provinciali, che avviene ogni quattro anni, ma anche un’occasione per fare il punto sulle condizioni dei lavoratori e sulle prospettive del comparto. “È un evento importante, centrale per la vita dell’organizzazione“, ha spiegato Argento, sottolineando come l’incontro debba servire soprattutto a riflettere sul ruolo del bancario e sulle sfide che lo attendono.

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Secondo il segretario amministrativo, i lavoratori si trovano in una posizione delicata nel rapporto con i grandi gruppi bancari, impegnati in operazioni di fusione e aggregazione e protagonisti di una stagione caratterizzata da importanti risultati economici. Da qui la necessità, per la Fabi, di mantenere al centro la tutela di chi lavora agli sportelli e ogni giorno entra in contatto con la clientela.

“La Fabi è l’organizzazione che tutela i bancari, ma indirettamente tutela anche chi ogni giorno si rivolge agli sportelli del credito“, ha sottolineato Argento. Il sindacato rivendica inoltre il proprio ruolo di prima organizzazione di categoria nel settore, anche sul territorio siracusano.

Tra gli argomenti più attesi del congresso ci sarà il confronto sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. La trattativa con l’Associazione bancaria italiana è entrata nella fase iniziale e, come riferito da Motta, dopo il primo incontro sono previsti ulteriori appuntamenti nella seconda metà di ottobre.

La Fabi ha avanzato una richiesta economica che prevede un aumento medio di 518 euro mensili a regime, riferito al livello 3 dell’area professionale 4. Una richiesta che si accompagna ad altri punti considerati centrali dal sindacato, a partire dalla tenuta dell’area contrattuale e dalla regolamentazione delle trasformazioni organizzative del lavoro.

“Il rinnovo contrattuale sarà uno snodo decisivo per la nostra categoria”, è la posizione espressa da Gaetano Motta, che considera l’aumento economico e la salvaguardia dell’area contrattuale due passaggi fondamentali della negoziazione.

Tra i temi da affrontare, ha proseguito il segretario coordinatore di Siracusa c’è anche l’orario di lavoro. Il precedente contratto aveva già introdotto una riduzione di mezz’ora e la Fabi intende valutare se vi siano ulteriori margini per intervenire sui tempi di lavoro.

Un capitolo centrale sarà dedicato all’intelligenza artificiale, destinata a incidere in modo significativo sulle attività bancarie. L’innovazione può modificare procedure, mansioni e rapporti con la clientela, aprendo nuove possibilità ma anche ponendo interrogativi sulla tenuta dei livelli occupazionali.

Per Motta, la sfida consiste nel governare il cambiamento evitando che l’introduzione delle nuove tecnologie si traduca esclusivamente in una riduzione dei posti di lavoro. L’obiettivo è accompagnare la trasformazione con la creazione di nuove professionalità e con adeguate garanzie per i lavoratori.

Il tema si lega al titolo stesso del congresso: il bancario deve restare al centro del progetto industriale delle banche, anche in una fase in cui gli strumenti digitali e gli algoritmi assumono un peso crescente. La Fabi intende quindi discutere di formazione, nuove competenze e tutela delle mansioni, affinché l’innovazione non cancelli il valore della relazione umana con il cliente.

La partecipazione del segretario generale nazionale Lando Maria Sileoni consentirà inoltre di approfondire gli ultimi sviluppi del cosiddetto risiko bancario, con le operazioni di aggregazione che coinvolgono i principali gruppi italiani. Per la segreteria siracusana, la sua presenza rappresenta un’occasione per ricevere aggiornamenti diretti sia sul quadro delle fusioni sia sullo stato della trattativa contrattuale.