Fabio Mercurio, l’Ulisse della Moda

C’è un momento preciso in cui le mani sanno. Lo sanno prima del cervello, prima del cuore, prima di qualsiasi ragionamento. Fabio Mercurio lo racconta con gli occhi che brillano, quel primo contatto con un tessuto che non era più solo fibra intrecciata, ma possibilità pura. “Era una storia che aspettava di essere raccontata”, dice, e nelle sue parole c’è ancora lo stupore di quella rivelazione.

Parte da Melilli per inseguire un sogno, il suo. Se lo cuce addosso. Lavora con tenacia, parte dal basso, muovendosi in punta di piedi ma deciso a fare la differenza in un’ambiente che non fa sconti.





Oggi Fabio è un fashion stylist affermato, uno di quelli che riceve telefonate internazionali e fa tremare i set milanesi quando il suo estro incontra un palco, una red carpet, una fotocamera. Ma c’è qualcosa di unico in lui, qualcosa che non si compra con il successo né si impara nelle scuole di moda più blasonate: è rimasto figlio del Sud, delle pietre di Melilli che sanno di storia e di tempo che scorre diverso.

Fashion Stylist, cioè traduttore di emozioni, “ma il meglio deve ancora venire”

“Essere fashion stylist non è scegliere vestiti”, spiega mentre prova a farci capire tutto il suo mondo interiore, come fanno quelli che hanno una grande storia da raccontare. “È essere un alchimista del quotidiano. È soprattutto, tradurre sogni ed emozioni, dare forma a un pensiero, raccontare una storia. Trasformare l’ordinario in esclusivo.” E quando lo dice, capisci che non sta citando un manuale, ma sta aprendo il cassetto dei ricordi, quello dove tiene le cose più vere.

Il suo viaggio artistico inizia ufficialmente tra Bologna e Milano, in quei backstage dove se sbagli un dettaglio “lo sanno in tre continenti”. Ma è quando arriva la telefonata dalla CBS – uno dei colossi televisivi mondiali – che qualcosa scatta definitivamente. “Sapere che qualcuno che guardavo nei film aveva scelto me, “è stato un segnale che non potevo ignorare.” I nomi che passano tra le sue mani parlano da soli: Max Pezzali, Ermal Meta, e poi le star americane Christine Baranski, Matthew Gray Gubler, Mayim Bialik. Volti che hanno riempito schermi di tutto il mondo, vestiti dalle sue idee. Il suo portfolio è un atlante della moda internazionale: dalle pagine di Vogue Brasil a quelle di Vanity Fair, da Cosmopolitan a L’Officiel che declina il suo nome in Thailandia, Kazakistan, Lituania, mentre Elle attraversa continenti da Bulgaria a Slovenia fino al Sud Africa, Marie Claire Indonesia, persino Fucking Young: ogni testata una tappa del suo viaggio, ogni copertina un timbro sul passaporto di chi ha fatto della moda un linguaggio universale. Nel suo futuro prossimo ci sono progetti importanti: due spot televisivi per marchi noti, un servizio fotografico per L’Officiel Middle East, una miniserie e persino un film. «Non voglio svelare troppo», sorride complice, «ma sono fiducioso che il meglio debba ancora arrivare»

Eppure, nonostante i successi internazionali, nonostante Milano gli abbia dato “i contatti, i palcoscenici, la fama”, Fabio non ha mai dimenticato da dove viene. “Il Sud mi dà il cuore, Milano le ali”, dice con una semplicità disarmante. “E quando mi sento diviso tra due mondi, ho un posto di fiducia che fa un’invidiabile arancina (sì, ha marcato proprio quella A), e tutto torna al proprio posto.”

“Ritorno per insegnare che la bellezza non è un privilegio di pochi”

Ma questa non è la storia classica del talento che fugge dalla provincia per conquistare la metropoli. È qualcosa di più sottile e potente: è la storia di chi torna da umile conquistatore, “con le mani piene di cose vissute, imparate, sbagliate anche” e con una voglia immensa di restituire qualcosa.

Il progetto che sta portando a Melilli -rivolto a giovani dai 16 ai 25 anni- unisce creatività, moda e sostenibilità. Finanziato dal Comune di Melilli e gratuito per i partecipanti, lo vedrà collaborare con la talentuosa e promettente Rebecca Campagna, ma non sarà solo un workshop di moda, è una dichiarazione politica mascherata da corso di styling: “La bellezza non deve essere un privilegio riservato a pochi.”

“Non esiste ‘provincia’ del talento”, dice Fabio con una convinzione che taglia l’aria. “Portare la moda, l’arte, la visione in un contesto piccolo non è semplificare, è alzare l’asticella.” E in quella frase c’è tutto il manifesto di una rivoluzione silenziosa che si sta preparando tra i vicoli di un paese siciliano che lentamente sa riportare il valore dell’artigianato, delle cose semplici, del riuso, con l’esperienza di chi ha visto e fatto tanto e la freschezza di chi vuole ancora imparare molto.

Melilli, dal seme alla spirale

Nelle stanze del workshop, Fabio vuole che accada “un piccolo terremoto interiore”. Non chiede rivoluzioni rumorose, ma quel millimetro di consapevolezza che può cambiare tutto: “Se anche solo uno di loro uscisse pensando ‘posso farcela anch’io’, allora abbiamo vinto.”

C’è una generosità rara in questo approccio, quella di chi ha capito che insegnare davvero significa spogliarsi del proprio ruolo, dei propri successi e mettersi in ascolto. “Le storie, gli sguardi, le domande che ti fanno inciampare e ripensare tutto”, racconta. “Alla fine, cresciamo tutti. Anche io.”

Il regalo che vuole lasciare ai suoi allievi non sono solo tecniche o trucchi del mestiere, ma “il coraggio di esprimersi, anche in un mondo che spesso ci vuole zitti, uguali, invisibili”. È questo il suo vero obbiettivo: ridare alle persone il diritto di essere sé stesse, di scegliere chi essere ogni giorno, di guardare lo specchio e decidere di mostrarsi al mondo “per come si è e non per come si dovrebbe essere”.

Quando gli chiediamo come si vede tra dieci anni, Fabio sorride con quella serenità di chi ha già vinto, indipendentemente da quello che succederà. “Se questo progetto diventerà un movimento, una scuola, un punto di riferimento per chi nel Sud sogna di lavorare nella moda senza dover per forza andare via, sarò felice. Ma anche se rimanesse solo un gesto d’amore, andrebbe bene lo stesso.”

La sua non è nostalgia che si volta indietro, è “nostalgia che si fa progetto”. Non un cerchio che si chiude, ma una spirale che si allarga, che include pezzi di Bologna, di Milano, di New York, di backstage e passerelle, ma che ha ancora, e per fortuna, Melilli come punto di partenza. Melilli, che per lui, non è “solo un punto sulla mappa: è un terreno fertile”. E se anche solo un seme attecchisce, “prima o poi qualcosa di bello crescerà”.

Un workshop come atto d’amore, una rivoluzione che guarda al futuro.

C’è qualcosa di profondamente rivoluzionario in questa scelta di tornare. In un’epoca in cui il talento del Sud è condannato all’esodo, Fabio sta dimostrando che si può fare diversamente. Che si può portare il mondo a casa, invece di lasciare casa per conquistare il mondo.

“Le cose fatte con il cuore non sono mai piccole”, dice, e in quella frase c’è tutta la filosofia di un uomo che ha capito che il vero lusso non è quello che indossi, ma quello che riesci a donare. Il suo workshop a Melilli non è solo un corso di moda: è un atto d’amore verso una terra che gli ha dato le radici e verso le persone che, come lui una volta, guardano il mondo e si chiedono se possono farcela anche loro.

Come Ulisse che torna a Itaca carico di storie e saggezza, Fabio ha compiuto il suo viaggio, ha conquistato terre straniere. E ora, con le mani esperte di chi ha tessuto sogni internazionali, sta ricamando il futuro sulla tela della sua terra. Questo è il suo Nostos, il suo ritorno glorioso: non per riposare, ma per seminare. E se l’Odissea di Omero finiva con la riconquista del regno, quella di Fabio inizia proprio ora, con la conquista di cuori e menti pronti a credere che anche qui, anche loro, possono scrivere la propria leggenda.

di Annalisa Carta