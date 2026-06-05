“Facciamo di questa fase l’inizio di un nuovo percorso”, la lettera della comunità del Rizza-Insolera sede di via Modica

Riceviamo e pubblichiamo per intero una lettera del personale, alunni e genitori dell’Istituto Rizza-Insolera sede di via Modica.

“Facciamo di questa fase l’inizio di un nuovo percorso

Il personale, gli alunni e i genitori della sede di via Modica dell’Istituto Superiore “Rizza-Insolera”, avendo appreso dagli organi di stampa della ulteriore manifestazione di dissenso con cui gli alunni della sede di via Diaz hanno accolto i tecnici del Libero Consorzio Comunale, intendono esprimere la propria vicinanza e la piena condivisione del momento di difficoltà che la comunità scolastica sta vivendo.

Lasciare la sede storica della scuola rappresenta certamente un passaggio emotivamente complesso per gli studenti, le famiglie, il personale e per quanti, nel corso degli anni, hanno costruito un forte senso di appartenenza a quei luoghi. Proprio per questo, noi tutti della sede di via Modica desideriamo rassicurare gli alunni di via Diaz, le loro famiglie e il personale scolastico che l’imminente trasferimento potrà trasformarsi in una concreta opportunità di crescita e di sviluppo per l’intera istituzione scolastica, se affrontato con spirito costruttivo e di fiducia nel futuro.

Siamo consapevoli che ogni cambiamento porta con sé preoccupazioni, timori e inevitabili resistenze. Tuttavia, siamo altrettanto convinti che la realizzazione di una sede unica possa favorire una maggiore integrazione tra gli indirizzi di studio, rafforzare il senso di comunità scolastica e offrire migliori opportunità organizzative, didattiche e relazionali a tutti gli studenti.

Riteniamo, inoltre, che la decisione assunta dal Presidente del Libero Consorzio Comunale, Michelangelo Giansiracusa, sia stata adottata con senso di responsabilità istituzionale e con l’obiettivo prioritario di garantire il benessere e la sicurezza dell’intera popolazione scolastica, al di fuori di qualsiasi condizionamento o interesse particolare.

È altresì doveroso evidenziare come l’edificio di via Modica, pur non possedendo il valore storico e simbolico del Palazzo degli Studi, rappresenti una struttura moderna e funzionale, dotata di laboratori e di tutti i servizi necessari allo svolgimento delle attività scolastiche. Inoltre, la sua ubicazione in una zona strategica e in costante espansione urbana, servita efficacemente dalle linee di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ne garantisce una facile accessibilità agli studenti provenienti sia dalla città che dai comuni limitrofi.

Oggi più che mai è necessario guardare avanti con spirito unitario, evitando contrapposizioni che rischiano di dividere una comunità che, invece, deve affrontare insieme questa fase di transizione. Il futuro dell’Istituto “Rizza-Insolera” non risiede negli edifici che lo ospitano, ma nelle persone che ogni giorno lo vivono, lo animano e ne costruiscono il valore attraverso l’impegno, lo studio e la passione educativa.

A tutti gli studenti, ai docenti, al personale ATA e alle famiglie rivolgiamo pertanto un invito alla collaborazione e alla fiducia, affinché questo cambiamento possa trasformarsi in una nuova occasione di crescita, di innovazione e di rilancio per l’intera comunità scolastica.

Uniti, nel rispetto delle diverse sensibilità, possiamo fare di questa nuova fase non la fine di una storia, ma l’inizio di un percorso ancora più ambizioso e ricco di opportunità per le future generazioni di studenti del Rizza-Insolera.

Ad maiora semper

Il personale, gli alunni e i genitori dell’Istituto Rizza-Insolera sede di via Modica”.