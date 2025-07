“Fai rumore per la Palestina”, l’iniziativa di solidarietà a Siracusa

In piazza a suonare pentole e pentolacce, trombe e sirene per Gaza: questa l’iniziativa che si terrà tasera, alle 22 in Largo XXV Luglio a Siracusa, nell’ambito della mobilitazione globale per la Palestina.

“Un’iniziativa che condivido e sostengo con convinzione: perché il silenzio – scrive il sindaco Francesco Italia sui social – davanti a migliaia di vittime civili, alla sofferenza di un popolo intero, e alla negazione sistematica di diritti fondamentali da parte dello scellerato governo Netanyhau non può più essere accettato.

Lo faccio, però, con la stessa forza con cui prendo le distanze da Hamas e da ogni forma di terrorismo, di fanatismo e di violenza. Difendere la pace significa anche difendere la vita di tutti, a ogni latitudine.

Oggi più che mai è necessario alzare la voce per affermare il diritto alla dignità, alla libertà e alla convivenza pacifica. E per chiedere con urgenza un cessate il fuoco, corridoi umanitari e una soluzione giusta e duratura fondata sul dialogo.”