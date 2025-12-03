Falco ferito soccorso e portato al Commissariato di Pachino: salvato grazie alla segnalazione di un cittadino

Storia a lieto fine quella che ha visto protagonista, ieri, un falco ferito ritrovato nella zona di Vendicari. L’animale, che presentava una lesione a una zampa, è stato notato da un cittadino che non ha esitato a contattare le forze dell’ordine per chiedere aiuto.

Gli agenti del Commissariato di Pachino sono subito intervenuti, inviando sul posto una pattuglia per verificare la situazione. Il rapace, visibilmente debilitato ma ancora vigile, è stato recuperato con delicatezza dal personale di polizia.

Trasportato presso il Commissariato, il falco è stato affidato alle cure di alcuni agenti di Polizia che hanno poi provveduto a consegnarlo al responsabile dell’ente di recupero faunistico del territorio. Gli operatori specializzati si sono immediatamente presi carico del rapace, avviando le prime cure necessarie.

Secondo le prime valutazioni, le condizioni dell’animale sarebbero buone e il tempestivo intervento potrebbe aver evitato conseguenze più gravi. Il falco resterà ora sotto osservazione presso il centro faunistico, dove verrà seguito nel percorso di riabilitazione con l’obiettivo, auspicato, di poter tornare presto in libertà.