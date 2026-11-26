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Telefonate sospette su presunte multe da pagare, con l’invito a presentarsi negli uffici comunali. Le hanno ricevute diversi cittadini di Melilli, e la polizia locale mette in guardia: le chiamate non arrivano dal Comando.

Secondo la polizia locale potrebbe trattarsi di un raggiro per far uscire i residenti di casa e facilitare i furti. Amministrazione comunale e Comando raccomandano la massima attenzione: non bisogna dare informazioni personali a chi telefona, e ogni comunicazione va verificata ai recapiti ufficiali del Comune.





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“La sicurezza della nostra città e la tutela dei cittadini sono una priorità per questa amministrazione”, dichiara il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta. “Invito tutti a prestare la massima attenzione e a segnalare subito eventuali situazioni sospette alla polizia locale. La prevenzione e la collaborazione dei cittadini sono fondamentali per contrastare ogni tentativo di truffa”.

Per informazioni e segnalazioni si può chiamare il Comando di polizia locale al numero 0931 552129. Il Comune invita a diffondere l’avviso, soprattutto tra gli anziani e le persone più vulnerabili.