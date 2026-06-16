Falsi SMS sulle multe stradali, l’allarme di Federconsumatori Siracusa: “È una truffa, non cliccate sui link”

Federconsumatori Siracusa lancia l’allarme per una nuova ondata di tentativi di truffa che, nelle ultime settimane, sta colpendo numerosi cittadini della provincia.
Molti utenti stanno infatti ricevendo sul proprio smartphone SMS che segnalano una presunta infrazione stradale, spesso attribuita a un autovelox. Il messaggio invita il destinatario a cliccare con urgenza su un link per evitare il raddoppio della sanzione o la decurtazione dei punti dalla patente.
Si tratta però di una truffa informatica conosciuta come smishing, una tecnica utilizzata dai cybercriminali per sottrarre dati personali, credenziali bancarie e informazioni relative alle carte di pagamento.
I truffatori utilizzano loghi contraffatti e pagine web che imitano servizi ufficiali, come PagoPA, per rendere il messaggio più credibile e convincere la vittima a fornire i propri dati.
Federconsumatori ricorda una regola fondamentale: nessuna multa viene notificata tramite un semplice SMS. I verbali autentici vengono sempre recapitati attraverso raccomandata cartacea oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
Un altro elemento che deve far sospettare della natura fraudolenta del messaggio è l’assenza di informazioni specifiche sull’infrazione contestata. I falsi avvisi, infatti, non riportano dettagli come la targa del veicolo, il luogo dell’infrazione o gli estremi del verbale, ma fanno leva esclusivamente sull’urgenza per indurre l’utente ad agire senza riflettere.
L’associazione invita pertanto i cittadini a non cliccare sui link presenti nei messaggi sospetti e a non inserire mai dati personali o bancari.
Chi dovesse ricevere comunicazioni di questo tipo o avesse il dubbio di essere caduto nella trappola può rivolgersi agli uffici di Federconsumatori Siracusa per verificare l’autenticità del messaggio ricevuto. L’associazione offre inoltre supporto nelle segnalazioni alle autorità competenti e nelle procedure di tutela con gli istituti bancari in caso di frode.
“Proteggersi è possibile – sottolinea Federconsumatori – e spesso basta una semplice verifica prima di un click”.
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