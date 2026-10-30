Famiglie fragili, dal Ministero 750mila euro per il distretto di Siracusa

Attualità · comune

Fino a 750.596,95 euro per aiutare 100 famiglie vulnerabili per tre anni ed evitare che i figli minori vengano allontanati da casa. Li riceverà il Distretto socio-sanitario 48, che ha come capofila il Comune di Siracusa. Il Comitato dei sindaci ha approvato all’unanimità l’adesione all’avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il programma P.I.P.P.I.

Con questo atto il distretto ha approvato la candidatura, la documentazione richiesta e il piano finanziario.

P.I.P.P.I. sta per Programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione. È un livello essenziale delle prestazioni sociali (Leps): un servizio che deve essere garantito. Ha tre obiettivi: evitare che i minori vengano inseriti in strutture, sostenere i genitori in difficoltà e rafforzare i servizi territoriali per le famiglie. I fondi arrivano dal Programma nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, nell’ambito della priorità “Child Guarantee”, la garanzia europea per l’infanzia.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Il Distretto 48 rientra nel cluster “Elevato”, la fascia che gli dà diritto a un finanziamento massimo di 750.596,95 euro. Il distretto affiderà i servizi con l’accreditamento a cooperative sociali ed enti del terzo settore. Su questi servizi l’Iva è al 5% e non al 22%. Per questo il distretto chiederà il finanziamento per il numero massimo di famiglie, cioè 100 nuclei per 36 mesi, ma la somma richiesta sarà inferiore al tetto.

Secondo la delibera, gli obiettivi del programma sono coerenti con il Piano di zona e con la programmazione socio-assistenziale del distretto. L’adesione permetterà di rafforzare gli interventi per prevenire l’allontanamento familiare e per sostenere i nuclei con minori in situazioni di vulnerabilità.

Il Comitato ha autorizzato il sindaco di Siracusa, o un suo delegato, a firmare e presentare la richiesta di adesione. Gli adempimenti amministrativi e contabili sono affidati all’Ufficio Piano. La delibera è immediatamente esecutiva.