Fanno esplodere il bancomat a Carlentini, ma scappano senza bottino

Assalto, a Carlentini, nella notte allo sportello bancomat della Banca agricola popolare di Sicilia, in via Roma. Secondo una prima descrizione pare che una banda avrebbe fatto esplodere l’Atm utilizzando una “marmotta”, ma non è riuscita a raggiungere le cassette contenenti il denaro.

L’esplosione, avvenuta intorno alle 3, ha provocato ingenti danni: la porta blindata del bancomat è stata scaraventata a diversi metri di distanza e una vetrata dell’istituto è andata in frantumi.

Il boato ha svegliato i residenti della zona. Secondo una prima ricostruzione, la banda, composta da almeno tre persone, sarebbe arrivata sul posto a bordo di un’auto e avrebbe tentato anche di oscurare le telecamere di videosorveglianza.

Scattato l’allarme al 112, i carabinieri sono intervenuti rapidamente, ma i responsabili erano già fuggiti. Sono in corso le indagini per identificarli attraverso l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di sorveglianza.

In relazione all’evento criminoso, la Banca informa che tutti i sistemi di antieffrazione e antiscasso, inclusi i dispositivi macchiatori di banconote, hanno funzionato regolarmente, sventando l’operazione criminosa che si è configurata come un mero tentativo di furto non andato a buon fine.

Nonostante il danneggiamento dello sportello automatico e dell’ingresso dell’area self, la Banca informa la clientela e la comunità locale che la continuità dei servizi è garantita.

L’area interessata è stata immediatamente messa in sicurezza e la Banca ha assicurato la massima collaborazione alle Autorità competenti, fornendo ogni elemento utile alle attività di accertamento.

BAPS si è attivata con tempestività per ridurre al minimo i disagi alla clientela: la filiale di Carlentini conta di riaprire regolarmente al pubblico già da venerdì 12 giugno, secondo i consueti orari di sportello.

Lo sportello ATM, danneggiato durante l’evento, resterà temporaneamente fuori servizio. Il ripristino del servizio 24/7 avverrà nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i necessari interventi di sostituzione dell’apparecchiatura e di ulteriore rafforzamento delle misure di sicurezza.

Resta nel frattempo garantita tutta l’operatività tramite il servizio Internet Banking, presso gli sportelli ATM BAPS delle filiali limitrofe, nonché contattando il proprio Gestore per qualsiasi richiesta.

BAPS conferma la propria attenzione al territorio e alla comunità di Carlentini, rinnovando l’impegno a garantire continuità di servizio, sicurezza e prossimità, anche in presenza di eventi straordinari. La Banca sta lavorando sin da subito per il completo e rapido ripristino di tutte le funzionalità, nella consapevolezza del ruolo essenziale che la filiale svolge per cittadini e imprese del territorio.

La Banca ringrazia la clientela per la collaborazione.