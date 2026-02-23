Fantasanremo 2026, ultime ore per iscriversi: boom di squadre e il siracusano Tony Pitony virale

Mancano poche ore alla chiusura delle iscrizioni al Fantasanremo 2026, e il gioco dedicato al Festival di Sanremo si avvia verso numeri da record. La scadenza è fissata per oggi, lunedì 23 febbraio, alle ore 23:59: c’è quindi ancora pochissimo tempo per creare la propria squadra.

Secondo le ultime stime, sono già 628.000 le formazioni registrate, con una crescita del +7,3% rispetto allo scorso anno e una proiezione che punta a superare il milione nei prossimi giorni. Il bacino complessivo degli utenti ha raggiunto quota 3,8 milioni.

Parallelamente al successo del gioco, cresce anche quello della sua sigla ufficiale “Scapezzolate”, firmata dal siracusano Tony Pitony. Il brano, pubblicato il 23 gennaio, è diventato virale sui social: milioni di visualizzazioni tra Instagram, TikTok e YouTube confermano l’impatto dell’artista sulla nuova scena musicale.

Il Fantasanremo permette ai partecipanti di creare una squadra di sette artisti utilizzando 100 “baudi”, la moneta virtuale del gioco. Ogni formazione prevede cinque titolari, due riserve e un capitano. Novità di quest’anno è la possibilità di modificare la squadra anche durante il Festival, ma solo in due finestre temporali: venerdì 27 febbraio (serata cover) e sabato 28 febbraio (finale), dalle 8 alle 20.

Proprio nella serata delle cover, in programma al Teatro Ariston, Tony Pitony salirà sul palco insieme a Ditonellapiaga, con cui interpreterà il celebre brano “The Lady Is a Tramp”.

Con numeri in continua crescita e un entusiasmo sempre più diffuso, il Fantasanremo 2026 si conferma uno dei fenomeni più seguiti del momento. Ma per partecipare, il tempo sta per scadere: le iscrizioni stanno per chiudersi.