Farmacia dell’Umberto I, la denuncia: “Anziani e fragili aspettano i farmaci all’aperto”

Attualità · Plemmirio blu

Pazienti anziani, fragili e affetti da diverse patologie costretti ad attendere all’esterno, esposti alle condizioni atmosferiche, e un sistema elimina-code che obbligherebbe anche chi ha difficoltà motorie a percorrere lunghi tragitti soltanto per ritirare il numero. Sono le criticità segnalate dall’associazione Plemmirio Blu alla Farmacia ospedaliera dell’Umberto I di Siracusa. L’associazione, attraverso il presidente Marcello Lo Iacono, ha scritto all’Asp di Siracusa dopo aver raccolto, riferisce, numerose segnalazioni da parte di cittadini e soci che quotidianamente utilizzano il servizio per il ritiro dei farmaci.

La prima questione riguarda proprio l’accesso alla Farmacia. Il totem elimina-code si trova nella hall principale dell’ospedale, mentre il servizio farmaceutico è collocato in prossimità dell’uscita nord, zona nella quale, sottolinea Plemmirio Blu, sarebbe anche più semplice trovare parcheggio.

La conseguenza è che gli utenti che arrivano direttamente in prossimità della Farmacia devono prima raggiungere la hall per prendere il numero e poi tornare indietro. Un percorso che, secondo l’associazione, diventa particolarmente problematico per anziani e persone con difficoltà motorie.

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Da qui la richiesta all’Asp di installare un secondo terminale elimina-code direttamente nei pressi della Farmacia, adottando una soluzione che, sostiene l’associazione, sarebbe già utilizzata in altri reparti dell’Umberto I, come Urologia.

Ma la criticità ritenuta più grave riguarda l’area destinata all’attesa. Lo spazio si trova completamente all’esterno ed è protetto soltanto da una tettoia aperta lateralmente.

“I pazienti sono costretti ad attendere il proprio turno esposti alle intemperie, al freddo e alle altre condizioni atmosferiche – denuncia Plemmirio Blu – in uno spazio che non appare adeguato a garantire i necessari requisiti di decoro, comfort e igiene”.

L’associazione utilizza anche un paragone volutamente provocatorio: “Riteniamo che non sarebbe accettabile dalla dirigenza dell’Azienda destinare un balcone per la propria segretaria o quale luogo di attesa per i visitatori; eppure è sostanzialmente questa la condizione riservata a cittadini, spesso fragili, che si recano presso la Farmacia per ritirare farmaci indispensabili”.

Plemmirio Blu chiede quindi all’Asp tre interventi: un sistema di prenotazione direttamente presso la Farmacia, un’area di attesa adeguatamente protetta dagli agenti atmosferici e migliori condizioni di pulizia e igiene per sedute, portarifiuti e superfici maggiormente utilizzate dagli utenti.

La nota è stata indirizzata anche al sindaco e al direttore generale del Comune di Siracusa, ai quali viene chiesto di intervenire presso l’Asp e di valutare, nell’attesa di una soluzione definitiva, anche strutture prefabbricate protette e climatizzate da destinare agli utenti. Al direttore facente funzioni del Siav, Corrado Buonora, viene invece chiesto di verificare le condizioni igienico-sanitarie e di salubrità dell’attuale area di attesa, oltre alle modalità con cui vengono effettuate pulizia e sanificazione.

Secondo Plemmirio Blu si tratta di problemi noti da tempo» e che assumono un peso ancora maggiore considerando le condizioni di salute di molti degli utenti della Farmacia ospedaliera. L’associazione chiede infine ai destinatari della segnalazione un riscontro scritto sulle verifiche effettuate e sugli eventuali interventi, anche temporanei, che si intendono adottare. “Confidiamo – conclude il presidente Marcello Lo Iacono – che le problematiche evidenziate trovino una soluzione concreta e tempestiva”.