Farmacie. La Regione diffida Siracusa e altri 12 Comuni della provincia: revisione immediata della pianta organica o commissariamento

La Regione richiama all’ordine Siracusa e una fetta consistente dei Comuni della sua provincia sulla revisione della pianta organica delle farmacie. Con una nota formale del Dipartimento delle Autonomie Locali – Servizio 3, la Regione ha infatti inviato una diffida ad adempiere nei confronti degli enti che non hanno ancora completato la revisione biennale prevista dalla legge.

Al centro del provvedimento c’è il “Cresci Italia”, che impone ai Comuni di rivedere periodicamente la distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio, in base alla popolazione residente. Un adempimento che deve essere formalizzato con delibera del Consiglio comunale e che, per questo ciclo, andava concluso entro il 31 dicembre 2024, prendendo a riferimento i dati demografici al 31 dicembre 2023.

Secondo quanto comunicato dall’Assessorato regionale della Salute e riportato nel documento, numerosi Comuni in Sicilia non hanno trasmesso nei tempi la delibera di revisione. Nella provincia aretusea, si tratta dei Comuni di Siracusa, Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Francofonte, Lentini, Melilli, Palazzolo Acreide e Solarino.

In tutti questi casi il Dipartimento delle Autonomie Locali ritiene che vi sia una “presunta condizione di inadempienza” in relazione alla revisione della pianta organica. La diffida è chiara: i Comuni in elenco devono provvedere entro un termine perentorio ad approvare la revisione della pianta organica con un atto del Consiglio comunale, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e dagli indirizzi dell’Assessorato alla Salute

I tempi: 60 giorni dal ricevimento della diffida per i Comuni che non hanno ancora portato la proposta in aula; 30 giorni per quelli che hanno già depositato la proposta deliberativa con i pareri di rito in Consiglio comunale. La Regione chiede inoltre che ogni comunicazione sullo stato del procedimento (approvazione, convocazione del Consiglio, invio della delibera) avvenga esclusivamente via PEC all’indirizzo del Dipartimento. Decorsi i termini senza che il Consiglio abbia approvato la revisione, il Dipartimento procederà alla nomina di Commissari ad acta per l’adozione dei provvedimenti in via sostitutiva.

Il fatto che tra i Comuni diffidati compaia anche Siracusa capoluogo dà al provvedimento un peso politico e amministrativo evidente: la revisione della pianta organica delle farmacie, oltre a essere un obbligo di legge, incide in modo diretto su numero e localizzazione delle farmacie nei quartieri urbani e nelle frazioni; possibilità di nuove aperture in aree oggi meno servite; equilibrio fra esigenze della cittadinanza e sostenibilità economica del servizio.

La palla, in questa fase, è in mano al Consiglio comunale, chiamato a deliberare entro i tempi fissati dalla Regione. La diffida ricorda che l’“esclusivo presupposto” per evitare l’azione sostitutiva sarà proprio l’approvazione della revisione con delibera consiliare.

La revisione della pianta organica: stabilisce quante farmacie possono esserci in un Comune, in base al rapporto abitanti/farmacie previsto dalla legge; definisce dove possono essere collocate, incidendo sulla copertura del servizio tra centro, periferie, frazioni e aree rurali; può aprire la strada a nuove sedi, bandi, trasferimenti, con ripercussioni su cittadini, professionisti e operatori economici.