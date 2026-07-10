Farmacie ospedaliere ASP Siracusa. ControCorrente: “pazienti fragili lasciati tra disagi, burocrazia e carenze”

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Sebastiano Musco e Michele Mangiafico, per ControCorrente Siracusa, rivolta al commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Gioacchino Iraci sulle farmacie ospedaliere in città.

“È inaccettabile che, nel 2026, cittadini fragili, anziani, persone con disabilità e pazienti affetti da patologie croniche siano ancora costretti ad affrontare condizioni che non possono essere considerate compatibili con un servizio sanitario pubblico efficiente, moderno e rispettoso della dignità della persona.

Alla farmacia ospedaliera dell’ASP di Siracusa si registra una situazione che necessita di un intervento urgente: la sala d’attesa destinata agli utenti è di fatto collocata all’esterno della struttura, esponendo quotidianamente i pazienti a condizioni ambientali non adeguate.

Persone spesso già provate dalla malattia, anziani e cittadini con disabilità sono costretti ad attendere il proprio turno all’aperto, sotto il sole e il caldo nei mesi estivi e al freddo e alle intemperie durante il periodo invernale, senza che venga garantito un ambiente protetto, accessibile e dignitoso.

A questa criticità si aggiungono le frequenti segnalazioni relative alla mancanza di alcuni farmaci, con pazienti costretti a tornare più volte presso la struttura o a vivere momenti di forte preoccupazione per la continuità delle proprie terapie.

Ma i problemi sembrano riguardare anche la farmacia territoriale della Pizzuta (ex ONP), dove arrivano segnalazioni da parte di pazienti affetti da gravi patologie che necessitano quotidianamente di farmaci e presidi sanitari indispensabili.

Tra le segnalazioni ricevute vi è quella di un paziente affetto da SLA, allettato da anni, che racconta le difficoltà incontrate nella gestione dei presidi necessari alla propria assistenza.

La sua denuncia evidenzia quello che definisce un vero e proprio “corto circuito del sistema”: un percorso fatto di passaggi burocratici, autorizzazioni e procedure che spesso non sembrano dialogare tra loro.

Il paziente racconta come, dopo una prescrizione specialistica e la successiva autorizzazione da parte degli uffici competenti dell’ASP, possa comunque accadere che presso la farmacia territoriale i quantitativi effettivamente consegnati non corrispondano a quelli autorizzati, oppure che alcuni presidi risultino indisponibili.

Una situazione che genera una domanda legittima: se un presidio viene prescritto e autorizzato dal sistema sanitario, perché il paziente deve comunque affrontare ulteriori ostacoli per ottenerlo?

La testimonianza richiama inoltre la necessità di una profonda revisione organizzativa: maggiore comunicazione tra gli uffici; semplificazione delle procedure; utilizzo di strumenti telematici per evitare passaggi burocratici inutili; possibilità di consegna domiciliare dei presidi per i pazienti non autosufficienti, come già avviene per alcune forniture sanitarie.

Per un malato grave e per la sua famiglia, ogni spostamento, ogni attesa e ogni ritorno presso gli uffici rappresentano un peso enorme. Le malattie non aspettano i tempi della burocrazia e le cure non possono essere subordinate a inefficienze organizzative.

Come movimento politico ControCorrente Siracusa riteniamo doveroso richiamare l’attenzione del Commissario Straordinario dell’ASP di Siracusa, dott. Gioacchino Iraci, affinché venga garantito il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini.

Queste situazioni rischiano di entrare in contrasto con i principi sanciti dalla Carta dei Diritti del Malato, che tutela il diritto a un’assistenza sanitaria accessibile e di qualità; il diritto alla dignità e al rispetto della persona; il diritto a usufruire di servizi organizzati in modo adeguato, soprattutto per i soggetti più fragili; il diritto alla continuità delle cure e alla disponibilità dei trattamenti necessari.

Ricordiamo inoltre che il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire i principi di uguaglianza, equità, accessibilità e tutela della salute, sanciti dall’articolo 32 della Costituzione, oltre al rispetto della normativa vigente in materia di organizzazione, sicurezza e qualità dei servizi sanitari.

Come ControCorrente Siracusa chiediamo al Commissario Straordinario dell’ASP: la realizzazione di una vera sala d’attesa interna, coperta, climatizzata e accessibile presso la farmacia ospedaliera; percorsi prioritari per anziani, persone con disabilità e pazienti fragili; una riorganizzazione delle modalità di accesso e ritiro dei farmaci e dei presidi; la digitalizzazione delle procedure autorizzative per ridurre inutili passaggi burocratici; un sistema di consegna domiciliare dedicato ai pazienti allettati e non autosufficienti; un monitoraggio costante delle disponibilità di farmaci e presidi sanitari.

Una comunità civile si misura dalla capacità di tutelare chi è più vulnerabile. Non possiamo accettare che persone malate, anziani e disabili siano costretti ad affrontare ulteriori sofferenze per ottenere ciò che dovrebbe essere garantito come diritto.

ControCorrente Siracusa continuerà a raccogliere le segnalazioni dei cittadini e a vigilare affinché il diritto alla salute venga rispettato attraverso servizi efficienti, dignitosi e realmente vicini alle esigenze della comunità. La salute non è una concessione: è un diritto”.