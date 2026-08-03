Fascicoli assegnati “per faldoni”: il Csm boccia il Tribunale di Siracusa

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Il Consiglio superiore della magistratura non ha approvato il decreto con il quale il presidente del Tribunale di Siracusa aveva stabilito un criterio straordinario per distribuire tra i giudici della sezione Gip-Gup alcuni procedimenti con richiesta di archiviazione.

Il provvedimento dell’8 aprile scorso riguardava alcuni procedimenti pendenti al 18 febbraio: il presidente del Tribunale aveva disposto l’assegnazione “per faldoni”, attribuendone uno a ciascun giudice della sezione fino all’esaurimento dei fascicoli. La scelta era stata motivata con le difficoltà organizzative della cancelleria: estrarre da ogni faldone i singoli procedimenti per applicare il nuovo criterio di distribuzione sarebbe risultato particolarmente oneroso.

Sulla misura si era già espresso negativamente il Consiglio giudiziario nella seduta del primo luglio. Il Csm ha condiviso i rilievi, osservando che l’assegnazione formulata dal dirigente dell’ufficio giudiziario non risulta oggettiva e predeterminata rispetto al singolo procedimento.

L’assegnazione “per faldoni”, infatti, non garantirebbe un criterio oggettivo e predeterminato per ciascun procedimento. In pratica, i fascicoli sarebbero stati attribuiti ai giudici in base al faldone materiale nel quale erano raccolti, anziché attraverso un criterio tabellare verificabile — per esempio numerico, cronologico o automatico — stabilito prima e applicabile al singolo procedimento.

Il sistema poteva quindi far dipendere l’individuazione del giudice dalla composizione dei faldoni, senza rendere immediatamente controllabile perché un determinato fascicolo fosse finito a uno specifico magistrato. Ciò contrasterebbe con l’esigenza di trasparenza e predeterminazione nell’assegnazione degli affari giudiziari, posta anche a tutela del principio del giudice naturale.

La motivazione organizzativa — evitare alla cancelleria il lavoro gravoso di separare i fascicoli — è stata dunque ritenuta insufficiente. Il Csm ha contestato esclusivamente il metodo scelto per distribuirle e ha quindi deliberato di non approvare il decreto e la decisione rende necessaria l’adozione di un diverso sistema di distribuzione, fondato su criteri preventivamente stabiliti, verificabili e riferibili a ogni singolo procedimento.