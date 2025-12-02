Fatti di Avola, Nicita (PD): “Azione bipartisan per emendamento in favore dei familiari delle vittime”

“Ogni 2 dicembre ricordiamo i tragici fatti di Avola, che risalgono al 1968, con l’assassinio di Giuseppe Scibilia e Angelo Sigona. Nessuna definitiva verità giudiziaria è emersa in tutti questi anni, nonostante le molteplici denunce e ricostruzioni. Da alcuni accertamenti parlamentari, svolti dal sottoscritto, non emerge ancora, ad oggi, alcun dossier secretato. Nel frattempo, c’è l’occasione concreta di porre fine, con un vergognoso ritardo di decenni, alla mancata corresponsione di un indennizzo ai familiari delle vittime. Ho presentato in Senato un emendamento al Ddl S.991, depositato in Prima Commissione, che punta a riconoscere un indennizzo ai familiari delle vittime dei fatti di Avola. Questo emendamento ha subito ricevuto il pronto sostegno dell’On. Scerra, dell’On. Cannata e della Sen. Ternullo, che ringrazio, nonché la disponibilità della relatrice. In questa giornata di memoria ribadiamo l’impegno per conseguire questo doveroso risultato”. Così in una nota il Sen. Antonio Nicita, Vicepresidente del gruppo PD in Senato.