Fausto Carmelo Nigrelli riconfermato alla presidenza della Struttura Didattica Speciale di Architettura a Siracusa

Fausto Carmelo Nigrelli è stato riconfermato alla presidenza della Struttura Didattica Speciale di Architettura dell’Università di Catania, con sede a Siracusa. Nigrelli, nominato preside nel 2020 in successione al professore Bruno Messina, continuerà così a guidare la struttura.

La notizia della riconferma è stata comunicata questa mattina durante l’insediamento negli uffici del Palazzo Centrale dell’Università dal prof. Enrico Foti, ordinario di Idraulica ed ex direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, eletto rettore dell’Ateneo per il sessennio 2025-2031. Foti era accompagnato dalla prorettrice designata, da Lina Scalisi, ordinaria di Storia Moderna e attuale presidente dell’Accademia di Belle Arti di Catania, ed è stato accolto all’ingresso del Palazzo dal direttore generale Corrado Spinella.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, i professori Salvo Baglio e Ida Nicotra, candidati alle recenti elezioni rettorali e ora sostenitori del neo-rettore.

Nel suo breve discorso informale, il rettore Foti ha ringraziato il predecessore, Francesco Priolo, per i sei anni di attività alla guida dell’Ateneo