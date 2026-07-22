Favorire l’accesso al credito per le imprese, Cna Siracusa incontra Unicredit

Attualità · Accesso al credito

Favorire l’accesso al credito e sostenere la crescita delle imprese locali. Con questo obiettivo si è svolto nei giorni scorsi nella sede di CNA Siracusa un incontro tra il Presidente Rosanna Magnano e l’Area Manager Retail di UniCredit Renato Mancini.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sugli strumenti finanziari e sulle opportunità a disposizione delle imprese del territorio. “Questo incontro è stato determinante per rafforzare la sinergia e la collaborazione reciproche – ha dichiarato Rosanna Magnano – con l’obiettivo di favorire la crescita del tessuto imprenditoriale locale“.

Tra i temi affrontati, i vantaggi della collaborazione tra CNA e UniCredit, che consentirà alle imprese associate di accedere più facilmente a servizi di consulenza, percorsi formativi e soluzioni finanziarie dedicate, con particolare attenzione a sostenibilità, digitalizzazione, internazionalizzazione e innovazione.

Particolare attenzione è stata riservata anche al turismo, settore strategico per l’economia siracusana. Renato Mancini ha ribadito l’impegno di UniCredit a sostenere le imprese del territorio attraverso soluzioni di credito e servizi di consulenza qualificata, confermando il ruolo della banca come partner per lo sviluppo economico locale e per la crescita delle aziende della provincia di Siracusa.