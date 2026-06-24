FC Priolo verso Augusta, Giarratana: «Promozione storica, ma la città perde un patrimonio sportivo e sociale»

Da una parte la soddisfazione per una storica promozione conquistata sul campo, dall’altra l’amarezza per una squadra che si prepara a lasciare il territorio che l’ha vista nascere e crescere. È il sentimento contrastante espresso da Diego Giarratana, dirigente di Grande Sicilia ed ex consigliere comunale di Priolo Gargallo, intervenuto sulla vicenda che riguarda la FC Priolo, fresca vincitrice del campionato e promossa in Eccellenza.

Un risultato sportivo di assoluto rilievo per la società priolese, che però coincide con l’avvio del percorso che dovrebbe portare alla modifica della denominazione sociale in “Augusta Football Club” e al conseguente trasferimento della squadra fuori dal territorio comunale.

“Esprimo la mia più sincera vicinanza e il mio sostegno alla FC Priolo per la straordinaria stagione sportiva appena conclusa, culminata con la storica promozione in Eccellenza – afferma Giarratana –. Un risultato che ha dato prestigio all’intera comunità di Priolo Gargallo e che rappresenta il frutto di anni di lavoro e sacrifici della società, dei calciatori e dei tifosi che hanno sostenuto con continuità questo percorso“.

Alla soddisfazione per il traguardo raggiunto si accompagna però un forte rammarico per quello che l’esponente politico definisce un impoverimento per l’intera comunità priolese. “Accanto alla soddisfazione per l’importante traguardo, non si può nascondere il rammarico per l’avvio dell’iter atto a modificare la denominazione sociale in Augusta Football Club – prosegue –. Un percorso che comporta anche il trasferimento della squadra fuori dal territorio di Priolo Gargallo e la conseguente perdita di una realtà che ha rappresentato negli anni un punto di riferimento per la nostra comunità“.

Secondo Giarratana, la scelta maturerebbe all’interno di un contesto di difficoltà che la società avrebbe segnalato da tempo e che non sarebbe stato affrontato con la necessaria attenzione. L’affondo politico è diretto all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pippo Gianni. “Oggi dovremmo rallegrarci per un importante risultato ottenuto e invece ci troviamo con rammarico a discutere di un fallimento causato dall’atteggiamento divisivo dell’attuale amministrazione comunale, dalla mancanza di una visione politica adeguata, da scelte lontane dalle esigenze del territorio e da una comunità che non sempre si è dimostrata unita“.

Per il dirigente di Grande Sicilia, il trasferimento della squadra rappresenta il simbolo di un’occasione mancata, soprattutto alla luce del valore sociale che la FC Priolo ha assunto nel corso degli anni. “In questa vicenda non si può non rilevare come siano mancate risposte tempestive e una visione condivisa da parte dell’attuale amministrazione comunale, che avrebbe dovuto accompagnare e sostenere con maggiore attenzione un percorso sportivo di questo livello – aggiunge –. La FC Priolo non era soltanto una squadra di calcio, ma un simbolo di appartenenza, un motivo di orgoglio collettivo e un importante punto di riferimento per tanti giovani“.

La promozione in Eccellenza, secondo Giarratana, avrebbe potuto rappresentare l’inizio di una nuova fase per lo sport cittadino. “La storica promozione doveva essere l’inizio di una stagione di crescita per tutto il movimento sportivo locale – ancora Giarratana – e invece rischia di trasformarsi nell’apice delle opportunità mancate, segnando una triste e profonda rottura del legame tra la squadra e il territorio che l’ha vista nascere e affermarsi“.

Infine, un pensiero è rivolto ai tifosi che hanno accompagnato la squadra durante il percorso culminato con il salto di categoria. “Desidero esprimere la mia vicinanza anche ai tifosi che in questi anni hanno sostenuto la squadra con passione, entusiasmo e spirito sportivo. Quanto accaduto lascia certamente amarezza, ma deve indurre tutti a una riflessione profonda. Situazioni come questa non devono più ripetersi: bisogna costruire un futuro capace di tutelare e valorizzare le migliori realtà del nostro territorio“.

La vicenda della FC Priolo, destinata a diventare Augusta Football Club, rischia così di trasformarsi da successo sportivo a caso politico-amministrativo, aprendo un confronto sulle strategie di sostegno allo sport e sul rapporto tra istituzioni, società sportive e comunità locali.