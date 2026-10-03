Fedeli (Isab-Ludoil): autonomia sul mercato e investimenti, resta il nodo Trafigura

Attualità · Le parole dell'Ad

Il futuro di ISAB passa anche dalla possibilità per la raffineria di tornare a operare sul mercato con maggiore autonomia e competitività. È uno dei passaggi più significativi dell’intervista rilasciata dopo la visita di Adolfo Urso a Paolo Fedeli, amministratore delegato di ISAB-Ludoil, soprattutto alla luce del rapporto commerciale esistente con Trafigura.

Fedeli parte dalla natura stessa della raffineria di Priolo, definita una merchant refinery, cioè una struttura che deve poter acquistare materie prime e vendere prodotti secondo criteri di competitività di mercato.

“Le merchant refinery, per loro definizione, devono essere in grado di vendere e comprare con criteri di competitività di mercato“, ha spiegato. Nel ricostruire gli ultimi anni, Fedeli osserva che ISAB si è trovata in una situazione di particolare debolezza dopo l’uscita del precedente azionista. In quel contesto, sostiene, Trafigura ha svolto una funzione.

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“Sicuramente Trafigura ha avuto una funzionalità in determinati momenti“, riconosce l’amministratore delegato. Ma, aggiunge, le condizioni del mercato sono oggi differenti e un meccanismo che può essere stato utile in una determinata fase non necessariamente rappresenta la soluzione anche per il futuro.

Da qui il passaggio più netto dell’intervista. “In qualche modo bisogna trovare un modo di far sì che ISAB possa operare sul mercato in modo libero, in modo competitivo“, afferma Fedeli, indicando come obiettivo la possibilità per la raffineria di trasferire valore sia alla società stessa sia al sistema economico e al sistema energetico nazionale. Una dichiarazione che arriva proprio mentre resta aperta la questione del rapporto contrattuale con Trafigura.

Alla domanda se l’accordo verrà rivisto, Fedeli non entra nel merito. “Non posso entrare in questo tipo di discussioni“, risponde, richiamando il ruolo delle prescrizioni di Golden Power e la necessità di distinguere gli aspetti regolati dai poteri speciali da quelli di natura commerciale.

“Dovete dare tempo al tempo affinché le cose si sviluppino sia in funzione dei requisiti di legge, perché c’è il Golden Power, sia per altri aspetti di natura commerciale“, spiega l’ad di Isab-Ludoil. Il passaggio alla nuova proprietà, però, viene interpretato da Fedeli anche come l’inizio di una prospettiva industriale di lungo periodo.

“Noi interpretiamo ISAB come casa”, dice l’amministratore delegato, spiegando di rappresentare la famiglia nella gestione e sottolineando come una proprietà familiare ragioni necessariamente su un orizzonte lungo. “Per noi il futuro di ISAB è un futuro infinito e quando uno ha un futuro infinito deve essere in grado di poterlo programmare“.

Ed è proprio la programmazione degli investimenti uno dei punti sui quali Fedeli pone l’accento. Secondo l’ad, ISAB arriva da vent’anni di mancanza di investimenti in diversi ambiti: raffinazione, conversione, efficientamento energetico e riduzione delle emissioni.

Con la nuova proprietà, sostiene Fedeli, quelle necessità diventano parte della strategia industriale di Ludoil. Gli investimenti, però, dovranno essere realizzati “con un senso economico”, con rapidità e, soprattutto, all’interno di una catena del valore che condivida gli stessi principi. È qui che si concentra la sfida della nuova ISAB: riportare la raffineria a una maggiore autonomia commerciale e contemporaneamente avviare gli investimenti necessari a costruire il suo futuro industriale.