Federazione delle Autonomie locali Ugl: Salvatore Ronsivillo confermto segretario provinciale

Oggi giorno 12 maggio nel salone delle riunioni della Ugl di Siracusa, si è tenuto il V congresso provinciale della Federazione delle Autonomie locali, alla presenza del segretario provinciale della Utl Ugl di Siracusa Antonio Galioto.

Il segretario provinciale uscente della Federazione Salvatore Ronsivillo, nella sua relazione di fine mandato ha tracciato il percorso portato avanti nel periodo della sua segreteria, toccando l’annoso problema del mancato rinnovo dei contratti dei dipendenti regionali ormai scaduto da anni e ancora della mancata riqualificazione e riclassificazione del personale, quest’ultimo ancora tenuto in qualifiche basse ma luttlizzato con mansioni superiori, portando avanti la machina amministrativa regionale con piena efficienza e professionalità, vedi gli uffici del lavoro, motorizzazione, beni culturali ecc., questo doluto alla scarsa presa d’atto del problema da parte della politica regionale, infatti ne il governo regionale uscente Musumeci ha portato a conclusione l’annoso problema, e facendo notare che il nuovo governo Schifani da come ha iniziato a gestire il problema sembra molto lontano, di questa scarsa presa d’atto della politica, si è potuto notare oggi in quanto invitata la deputazione regionale sia di maggioranza che di opposizione non è stata presente, continuando ha toccato anche l’argomento per quanto riguarda i comuni e le ex provincie regionali, per quanto i primi sempre per carenze regionali di fondi che sono sempre meno e anche qui con l’andare in pensione dei dipendenti i rimanenti anche con qualifiche non prettamente idonee vanno a svolgere mansioni superiori, per quanto riguarda le ex provincie il governo Musumeci ha giocato con le date delle elezioni con diversi rinvii senza raggiungere l’obiettivo, e si spera che il govemo Schifani possa affrontare il problema, ma anche qui da come ha iniziato la cosa non è molto positiva.

Alla fine del congresso è stato riconfermato nella qualità di segretario provinciale della Federazione di Siracusa il segretario uscente Salvatore Ronsivillo, che sarà affiancato dai componenti Michele Caccamo, Filippo Caruso, Febronio Politino e Francesco Spada.