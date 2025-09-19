Federciclismo spinge per il rilancio delle piste ciclabili a Siracusa e chiede collaborazione a sindaco e assessore

“Quando nel 2021 venne approvato il Biciplan di Siracusa l’impressione di molti cittadini era quella di una rivoluzione che poneva la città all’avanguardia in tutta la Sicilia. Siracusa era infatti una delle poche ad avere a disposizione uno strumento così importante. Tanto è vero che è stata la prima città in Sicilia a dotarsi di 25 km di ciclabili, grazie all’accesso ai fondi nazionali per lo sviluppo della mobilità dolce nel paese. I fondi elargiti non avevano solo lo scopo di creare delle ciclabili urbane, ma di impattare positivamente sul tessuto delle città coinvolte. In particolare oltre all’ovvio obiettivo di incentivare l’uso della bici come mezzo di trasporto alternativo, il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili intendeva apportare un richiamo cicloturistico nelle città coinvolte, per produrre un beneficio economico-occupazionale, generando nuove attività legate a tutto ciò che ruota attorno alle ciclabili (manutenzione bici, punti di ricovero e bike hotel). Nella nostra città, a distanza di anni, l’unico effetto evidente è quello di un aumento spontaneo delle bici in circolazione (elettriche e muscolari), e (seppur limitato) un maggior ricorso al noleggio di bici da parte dei turisti. Tuttavia l’assenza di misure a completamento delle ciclabili come: l’apposizione di rastrelliere in luoghi strategici, un parcheggio per bici in Ortigia, azioni di sensibilizzazione tramite giornate della mobilità, incentivi a turisti, studenti e lavoratori all’uso della bicicletta, non hanno prodotto tutti gli effetti sperati. Anzi, hanno rafforzato l’opinione dei tanti scettici in merito alla loro inutilità, favorendo la nascita di azioni di protesta e comitati contro le stesse“. Sono le parole di Davide Mauro, responsabile ciclismo urbano di Federciclismo Siracusa e Maria Grazia Cavarra, responsabile settore cicloturismo.

“Recentemente il Comune si è prodigato alla ricerca di nuovi fondi con cui prevede di fare quella manutenzione che finora è mancata, ma soprattutto di recuperare dal degrado la ciclabile Maiorca istituendo un apposito comitato. La scelta di operare accedendo ai bandi senza aver previsto un capitolo di spesa a bilancio per la manutenzione ordinaria, determina quanto è sotto gli occhi di tutti: l’evidente stato di degrado delle ciclabili in ogni punto della città e la cancellazione delle corsie, in attesa dei tempi burocratici per l’avvio dei lavori. In una città normale i fondi dovrebbero sostenere esclusivamente la creazione di nuovi progetti sulla mobilità, ad esempio con la nascita di percorsi extraurbani su cui da sempre vengono riposte molte aspettative – aggiunge -. Per quanto nei prossimi mesi la ciclabile Maiorca possa essere migliorata e resa più fruibile, o le ciclabili manutenzionate a dovere, permane il problema del loro sottoutilizzo. Disattendendo le indicazioni del Biciplan e del PUMS gli effetti sul traffico e sulla qualità di vita saranno del tutto marginali. Il permanere di questo approccio, senza una spinta decisa e convinta, rischia soltanto di condurci al definitivo declino della mobilità ciclabile, quando una nuova Amministrazione (con finalità politiche diverse) potrà tecnicamente smantellarle avendo ormai superato il vincolo dei cinque anni. In senso più ampio l’amministrazione procede da tempo su questi temi in maniera autonoma, per quanto possa contare sul supporto e i consigli di chi la bicicletta la usa tutti i giorni. Ad esempio nel caso della nuova cartellonistica apposta presso le strade di ingresso e uscita dalla città in sostituzione alla precedente, che richiama l’attenzione sulla presenza di ciclisti in carreggiata. L’impostazione grafica del cartello infatti, dall’auto appare poco evidente, confondendosi tra i tanti cartelli pubblicitari. Un confronto a monte con Federciclismo su questo e molti altri aspetti avrebbero potuto indirizzare meglio le scelte dell’Amministrazione. Invece si riscontra ormai da più di un anno l’assenza totale di ogni interlocuzione. Per questa ragione esortiamo l’assessore Pantano e il sindaco Italia di aprire un’immediata azione di rilancio del tema ciclabili chiamando in causa tutti gli interlocutori competenti”.