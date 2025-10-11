Federmanager e Confindustria Siracusa: l’Intelligenza Artificiale tra etica, impresa e innovazione

Organizzato da Federmanager Siracusa e da Confindustria Siracusa, nella sala convegni di quest’ultima si è svolto venerdì 10 ottobre un convegno dal titolo “Intelligenza artificiale: tecnologia, etica e impresa”.

Dopo gli indirizzi di saluto rivolti ai numerosi e interessati partecipanti dal Presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, e dal Presidente di Federmanager Siracusa, Fabio Albano, i lavori sono stati introdotti dal Direttore di Confindustria Siracusa, Carmelo Di Noto, che ha anche moderato l’incontro.

Gli interventi programmati sono stati curati dalla Prof. Laura Galluccio, Professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica (DIEEI) dell’Università degli Studi di Catania, che ha trattato il tema AI: Panacea tecnologica o sfida multiforme?, invitando a guardare all’IA non solo come soluzione tecnologica, ma anche come sfida che presenta molte facce e richiede approcci critici.

Successivamente, la Prof. Georgia Fargetta, Docente del Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Catania ha dissertato su Oltre il pappagallo stocastico: come l’Intelligenza Artificiale sta trasformando la ricerca e le professioni, aiutando i presenti a superare luoghi comuni e semplificazioni e mostrando come l’intelligenza artificiale stia cambiando la ricerca e le professioni.

Infine, l’Ing. Luigi Grasso, Amministratore di Datanetwork Srl, ha parlato di Sostenibilità e opportunità dell’Intelligenza Artificiale, facendo rilevare come l’IA sia già ampiamente utilizzata in molti servizi di cui fruiamo tutti i giorni e quali siano le grandi opportunità ed i potenziali rischi che essa faccia prospettare.

Le conclusioni sono state affidate a Valter Quercioli, Presidente nazionale di Federmanager, che ha sottolineato come oggi sia imprescindibile per tutti i manager approfondire la conoscenza delle potenzialità dell’IA ed applicarla nel proprio ambito lavorativo.

A margine dell’incontro, Valerio Palma e Concetta Puccio, rispettivamente di FASI e ASSIDAI, hanno illustrato ai numerosi manager presenti le principali novità in tema di prevenzione e cura proposte dai due Fondi sanitari per la salute e il benessere degli iscritti.