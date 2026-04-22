Federmeccanica annulla l’incontro con i sindacati a Siracusa: sit in il 28 aprile

Le Segreterie Regionali e Provinciali di Fim, Fiom e Uilm rendono noto che, lo scorso 24 marzo si è svolto un incontro con la Sezione Imprenditori Metalmeccanici di Confindustria Siracusa per discutere della situazione attuale del polo industriale siracusano e delle possibili ricadute occupazionali sull’indotto metalmeccanico.

Nel corso del confronto, le organizzazioni sindacali hanno evidenziato l’assenza di una chiara e coerente politica industriale, ribadendo la necessità di ottenere informazioni certe sugli investimenti previsti, sui tempi di realizzazione e sulle garanzie occupazionali per i lavoratori del comparto. A seguito dell’impegno assunto da Confindustria di proseguire il confronto in maniera strutturata e continuativa, era stato fissato un nuovo incontro per il 14 aprile.

Le Segreterie sindacali esprimono preoccupazione e rammarico per la decisione di Federmeccanica di annullare tale incontro, giudicata una scelta grave e pregiudizievole che rischia di compromettere il sistema di corrette relazioni sindacali e di lasciare senza risposte le legittime richieste dei lavoratori.

Fim, Fiom e Uilm hanno richiesto con urgenza la riconvocazione del tavolo di confronto e l’assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti, a partire da Federmeccanica e Confindustria, affinché vengano garantite certezze occupazionali e una visione industriale credibile e sostenibile, ma non avendo ricevuto alcuna risposta hanno ritenuto necessario attivare lo stato di agitazione, disponendo per il giorno 28/04/2026 un sit-in presso la sede di Confindustria Siracusa.

In assenza di positivo riscontro i sindacati si riservano di mettere in campo ulteriori iniziative necessarie a tutelare lavoro, diritti e il futuro del petrolchimico di Priolo.