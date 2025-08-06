Femminicidio di Sara Campanella: trovato morto in carcere Stefano Argentino

Trovato senza vita, Stefano Argentino, il giovane di Noto detenuto nel carcere di Messina per il femminicidio di Sara Campanella, la studentessa di 22 anni di Misilmeri uccisa a Messina il 31 marzo scorso. Il giovane si sarebbe suicidato. Sembra che si sia allontanato dagli altri detenuti e poi è stato ritrovato morto dagli agenti della polizia penitenziaria. La procura messinese ha aperto un’inchiesta.

Il giovane, collega di università di Sara, era stato arrestato la sera stessa della tragica morte della ragazza, accoltellata all’uscita del Policlinico dove seguiva una lezione. I carabinieri lo avevano rintracciato a Noto. Il giovane aveva confessato di averla uccisa. La procura aveva chiesto il rito immediato, contestando l’omicidio con l’aggravante della premeditazione e della crudeltà. L’udienza era fissata per il 10 settembre.



