Ferdinando Messina responsabile Enti Locali di Forza Italia in provincia di Siracusa

“Ho ritenuto necessario delegare Ferdinando nelle relazioni con gli Enti Locali della provincia di Siracusa, sia per la sua risaputa e consolidata esperienza amministrativa, sia per coadiuvare e assistere i Segretari e Delegati cittadini impegnati nell’organizzazione delle liste elettorali per quei Comuni che andranno a votare nel corso del corrente anno e negli anni a seguire. Ho chiesto a Ferdinando di impegnarsi a supporto di tutte le Amministrazioni nelle quali siamo direttamente coinvolti, per affermare in maniera univoca la linea politica di Forza Italia nel nostro territorio”. Con questa dichiarazione il Segretario provinciale Corrado Bonfanti esprime la sua soddisfazione e manifesta assoluta certezza sui risultati e gli obiettivi che il partito intende raggiungere nei 21 Comuni della nostra provincia attraverso questa importante figura di raccordo.

“Ritengo che Ferdinando Messina potrà dare il suo contributo al progetto, ambizioso, di crescita del nostro partito. Ci aspettano sfide esaltanti e ravvicinate, non possiamo dare niente per scontato ma programmare e pianificare con estrema puntualità e assoluta credibilità. Forza Italia è il primo partito in provincia di Siracusa e questo primato va protetto e consolidato.” Così commenta l’On. Riccardo Gennuso, deputato regionale e leader del partito.