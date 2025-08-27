Ferie finite per il Consiglio comunale di Siracusa, domani in aula anche la cittadinanza onoraria a don Renzo Scarpa

Terminata la pausa estiva, il consiglio comunale è stato convocato dal presidente Alessandro Di Mauro per domani (28 agosto) alle 18, con 5 argomenti da affrontare.

Si comincerà con una proposta di concessione della cittadinanza onoraria a don Renzo Scarpa, parroco della chiesa dei Santi Geremia e Lucia, a Venezia, dove è custodito il corpo della patrona di Siracusa. La proposta, partita da un cittadino e fatta propria dai un gruppo di consiglieri (il presidente Di Mauro, Andrea Buccheri, Luciano Aloschi, Damiano De Simone, Ivan Scimonelli, Giovanna Porto e Nadia Garro) è motivato con il contributo fornito dal religioso per il ritorno in città della Santa lo scorso dicembre.





Si proseguirà con tre iniziative lanciate dal gruppo del Partito democratico (Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco): l’audizione del Garante comunale di detenuti; la proposta di lavorare a un protocollo operativo per informare meglio la popolazione sui livelli di inquinamento dell’aria; una richiesta di relazione sullo stato dell’illuminazione pubblica.

L’ultimo punto è una mozione, a firma di Conci Carbone, per il prolungamento della concessione a titolo gratuito dello stabile (confiscato alla mafia) che ospita il progetto “Le tele di Arcane”.

Intanto il Partito democratico chiederà un Consiglio comunale aperto per discutere del futuro del Rizza e del Corbino. “Il destino degli istituti “Rizza” e “Corbino” non può essere deciso senza ascoltare chi ogni giorno quelle scuole le vive: studenti, docenti, personale. La prospettiva di un trasferimento, legata ai piani di razionalizzazione e agli accorpamenti che negli anni hanno già segnato profondamente la vita scolastica siracusana, riporta alla luce domande cruciali – sottolineano i consiglieri Massimo Milazzo, Angelo Greco e Sara Zappulla -. In questa discussione il Comune di Siracusa non può restare ai margini. In quanto capoluogo e sede degli istituti coinvolti, ha un ruolo politico e istituzionale determinante nel confronto con il Libero Consorzio e con la Regione. È dovere dell’amministrazione comunale rappresentare la città e farsi promotrice di soluzioni che mettano al centro la qualità dell’offerta formativa e il benessere della comunità scolastica. Per questo chiediamo che in Consiglio comunale si apra a un confronto vero, trasparente e partecipato, con la presenza di tutte le parti interessate. Il Palazzo degli Studi è un simbolo della città, ma soprattutto è un luogo che custodisce la memoria e il futuro di generazioni di studenti. Aprire il Consiglio comunale a questo dibattito significa dare un segnale di responsabilità e vicinanza alla comunità scolastica”.