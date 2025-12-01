Fermato a bordo di uno scooter, nascondeva cocaina: arrestato 18enne a Priolo

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un 18enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato dai Carabinieri della Sezione Operativa mentre percorreva, a bordo di uno scooter, contrada Biggemi a Priolo Gargallo e, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un involucro contenete 250 grammi di cocaina.