Ferragosto 2025. Il resoconto della Guardia costiera: due interventi di soccorso

La stagione estiva sul litorale aretuseo ha raggiunto la sua fase apicale.

Gli uomini e le donne della Guardia Costiera di Siracusa sono stati impegnati, via mare e via a terra lungo il litorale di giurisdizione, che va dalla Penisola Magnisi alla foce del Pantano Longarini, per un totale di 123 chilometri, a tutela della sicurezza marittima, dei bagnanti, diportisti e, in generale, di tutti i fruitori del mare e delle spiagge ed a salvaguardia dell’ambiente marino.





Nel lungo e intenso weekend di Ferragosto, sono stati portati a termine due interventi di soccorso rivolti alla salvaguardia della vita umana in mare.

Il primo ha visto protagonista un diportista caduto in acqua a seguito del capovolgimento del proprio natante per un repentino e improvviso peggioramento delle condimeteo marine; il secondo ha interessato un’unità da diporto in avaria, in balia del mare in peggioramento, con a bordo n. 3 persone, garantendole un rientro sicuro in porto.

Non è mancata la vigilanza nell’Area Marina Protetta del Plemmirio, tramite il battello GC B149 che ha monitorato, più volte, il periplo a tutela del patrimonio ambientale e faunistico. L’attività in questione ha portato all’elevazione di tre sanzioni amministrative a carico di altrettante unità da diporto ancorate in una zona non consentita della riserva, o presso le dedicate boe ma in assenza della prevista autorizzazione.

A questa attività di controllo si aggiunge quella diretta a verificare le zone di mare riservata alla balneazione, che ha portato all’elevazione di sei sanzioni amministrative nei confronti di altrettanti natanti intenti a navigare o sostare all’interno della fascia dei trecento metri dalla battigia, in violazione all’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 46/2025 della Capitaneria di porto di Siracusa.

Per le segnalazioni, si rinnova l’invito ad informare la Guardia Costiera, contattabile tutti i giorni, 24 ore su 24, ai numeri telefonici della Sala Operativa 0931/481011 – 481004. Per le emergenze in mare: NUE 112 ovvero numero blu 1530.

Infine, si raccomanda a tutti gli utenti del mare (operatori commerciali, bagnanti, diportisti, subacquei) di consultare le ordinanze di sicurezza al seguente link: www.guardiacostiera.gov.it, nella sezione “Ordinanze”.