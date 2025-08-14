Ferragosto a Siracusa, attivo il piano della Prefettura: più controlli sulle spiagge e su strada

In vista delle ormai imminenti festività di Ferragosto, nel corso di un’apposita riunione tecnica di coordinamento convocata in Prefettura lo scorso 12 agosto, il Prefetto di Siracusa, Chiara Armenia, ha definito, di concerto con i vertici provinciali delle Forze di Polizia, le linee di intervento volte a garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il Prefetto ha sottolineato la necessità, in vista del previsto maggiore afflusso di persone, in particolare nelle località balneari e nelle spiagge sia del capoluogo, sia della provincia, di rafforzare il dispositivo già in atto, onde garantire il massimo livello di sicurezza sul territorio.





Nell’incontro è stato, pertanto, condiviso un piano con specifici servizi di prevenzione, deterrenza e controllo nelle aree del territorio maggiormente esposte a condotte illegali ed in particolare lungo le spiagge dell’Arenella, Ognina, Contrada Gallina, Lido di Noto, Lido di Avola, Marina di Melilli che, nel corso degli anni, sono state prescelte da numerosi gruppi di giovani per trascorrere la notte e organizzare attendamenti e falò, nonostante il D.D.G. nr. 476 del 2007 della Regione Siciliana li vieti espressamente.

Le Forze di polizia opereranno in stretta sinergia con il supporto della Capitaneria di Porto e, nel territorio del capoluogo, della Polizia Municipale di Siracusa, ausiliata da personale delle Associazioni di Volontariato e di Protezione civile.

Anche per la notte di Ferragosto, il Prefetto ha richiesto al Direttore del Dipartimento dell’Assistenza Distrettuale e dell’Integrazione Socio Sanitaria (ADISS) di modulare, sulle fasce serali e notturne, gli orari di esercizio delle postazioni della guardia medica della provincia più prossime alle località balneari e di assembramento per soddisfare ogni eventuale esigenza di soccorso.

La Polizia Stradale, inoltre, al fine di contenere l’incidentalità stradale e garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione, assicurerà l’espletamento dei servizi di competenza rafforzando la vigilanza sulle strade e l’efficace attività di prevenzione e repressione delle violazioni delle norme del Codice della strada, nello specifico di quelle che afferiscono alle condizioni psico-fisiche dei conducenti, al corretto utilizzo dei dispositivi telefonici ed elettronici durante la guida ed al rispetto dei limiti di velocità.

Il Prefetto ha espresso soddisfazione per il predetto piano articolato sia su livelli di prevenzione generale che di contrasto a condotte illegali, sottolineando che “la situazione continuerà ad essere puntualmente e costantemente monitorata” e che “grazie all’apporto di tutte le diverse componenti intervenute sarà possibile attuare un efficace dispositivo di sicurezza improntato al rispetto delle regole affinché le festività di Ferragosto si svolgano in un clima di serenità” .