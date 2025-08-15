Ferragosto a Siracusa: quando si celebra, le origini storiche e le tradizioni ancora vive oggi

Ferragosto si celebra il 15 agosto ed è una delle ricorrenze più sentite a Siracusa e in tutta la Sicilia. La città si anima tra appuntamenti religiosi, eventi folkloristici, musica, fuochi d’artificio e momenti di convivialità tra spiagge, piazze e sagrati.

A Siracusa, la data è legata alla celebrazione di Maria Santissima Assunta, con il tradizionale evento mariano che coinvolge fedeli, marinai e turisti.





Le origini di Ferragosto

Il termine Ferragosto deriva dal latino Feriae Augusti (riposo di Augusto) e risale al 18 a.C., quando l’imperatore Ottaviano Augusto istituì una giornata di pausa e festeggiamenti dopo le fatiche agricole. Con il tempo, la festa pagana fu assorbita dalla Chiesa cattolica, diventando la solennità dell’Assunzione di Maria Vergine in cielo, celebrata ogni 15 agosto.

Le tradizioni di Ferragosto a Siracusa

A Siracusa città, la Festa del Mare è il cuore delle celebrazioni con la processione in mare dell’Assunta: la statua della Madonna viene portata in processione su una barca, accompagnata da un corteo di imbarcazioni tra il Porto Grande e la Darsena; spettacolo pirotecnico serale, che illumina Ortigia e richiama ogni anno centinaia di visitatori.

Il Ferragosto siracusano resta oggi uno dei momenti più attesi dell’estate, dove religione e tradizione si intrecciano con il desiderio di festa, cultura e aggregazione.