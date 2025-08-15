Ferragosto a Siracusa, spiagge libere pulite dalle 8: intervento all’alba di volontari e Municipale

Anche la notte di Ferragosto in spiaggia si è conclusa come da tradizione. Tanti i giovani che hanno affollato le spiagge per festeggiare, ma alle prime luci dell’alba – a partire dalle 5 – Polizia municipale e volontari della Protezione civile hanno dato il via allo smontaggio delle tende e alla liberazione degli arenili.

L’intervento, anticipato rispetto alla notte di San Lorenzo, ha permesso agli operatori Tekra di iniziare subito la pulizia degli arenili attraverso i mezzi meccanici, così da consegnare le spiagge in ordine già alle 8 del mattino, pronte ad accogliere turisti e bagnanti.





Il bilancio, sul fronte della pulizia, è stato migliore rispetto a San Lorenzo: sebbene fossero presenti dei rifiuti abbandonati, molti ragazzi hanno riempito sacchi di rifiuti distribuiti ieri dai volontari, lasciandoli in modo ordinato in attesa della raccolta.

“Tutto è migliorabile ma il bilancio è positivo – ha commentato l’assessore Imbrò – anche grazie al dispositivo messo in campo e alla distribuzione dei sacchetti. L’anticipo alle 5 è stato fondamentale per permettere ai mezzi meccanici di operare e consegnare arenili puliti fin dalle prime ore”.