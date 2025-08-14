Ferragosto a Siracusa, volontari e forze dell’ordine presidiano le spiagge

In occasione della notte di Ferragosto, il sindaco di Siracusa Francesco Italia rinnova l’impegno per garantire pulizia e sicurezza lungo le spiagge libere del territorio. A partire dalla serata del 14 agosto e fino alle prime ore del mattino del 15 agosto, come già accaduto per la notte del 10, sarà attivo un presidio straordinario della Protezione Civile, con ambulanze e volontari pronti a intervenire in caso di necessità, nei pressi delle principali spiagge libere.

“Ringrazio gli oltre 40 volontari delle associazioni AVCS, Ross e Nuova Acropoli – dichiara l’assessore alla Protezione Civile, Sergio Imbrò – che ancora una volta hanno dimostrato disponibilità e spirito di servizio verso la comunità. La loro presenza sarà fondamentale per assicurare un Ferragosto sereno a tutti“.





Oltre all’assistenza sanitaria, come già accaduto lo scorso 10 agosto, verranno distribuiti sacchetti per la raccolta dei rifiuti, al fine di mantenere pulite le spiagge e tutelare l’ambiente. Il dispositivo di sicurezza, assicura il sindaco Francesco Italia, sarà completato dal lavoro delle Forze dell’Ordine, inclusa la Polizia Municipale, con pattuglie che controlleranno ciclicamente i principali luoghi di ritrovo di giovani e giovanissimi.

“Confidiamo – aggiunge Imbrò – nel senso civico di chi sceglierà di trascorrere la notte in spiaggia. Se dovessimo assistere a scene come quelle seguite alla notte di San Lorenzo, saremo costretti a introdurre misure più stringenti. Ferragosto deve restare una festa in cui divertirsi e stare insieme, non un’occasione per sporcare, vandalizzare, arrecare danni e disagi. Grazie anticipate a quanti collaboreranno con spirito civico”.

L’Amministrazione invita tutti i cittadini a vivere questa ricorrenza con responsabilità e rispetto.