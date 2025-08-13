Ferragosto, allerta alle truffe telefoniche: l’avviso della Questura di Siracusa

In vista delle giornate festive e del Ferragosto, la Questura di Siracusa lancia un appello alla cittadinanza: massima attenzione alle truffe telefoniche messe in atto da malintenzionati che si spacciano per appartenenti alle forze dell’ordine o per avvocati.
Il raggiro segue uno schema ormai consolidato: il truffatore contatta la vittima simulando un’urgenza, spesso legata a un presunto incidente occorso a un familiare. Con tono concitato, chiede denaro o gioielli per “risolvere” la situazione, annunciando l’arrivo a domicilio di un sedicente avvocato o agente per ritirare la somma.
“Diffidate sempre e in caso di dubbi chiamate immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112. Nessun poliziotto, carabiniere, finanziere o avvocato si presenterà mai a casa vostra per riscuotere denaro o gioielli”, avverte la Questura.
Un’ulteriore insidia riguarda l’uso di software per la falsificazione del numero chiamante: sul display del telefono della vittima compare un numero realmente in uso a un ufficio di polizia, inducendo così in errore.
Le forze dell’ordine raccomandano inoltre di non fornire mai dati personali o bancari (come numeri di conto, carte di credito o codici di sicurezza) a sconosciuti. Anche solo in presenza di un sospetto, l’invito è quello di contattare subito la polizia.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni