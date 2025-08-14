Ferragosto in sicurezza a Priolo, sul litorale divieto di vendita di bevande in vetro o lattine

Maggiore sicurezza per i cittadini che trascorreranno il Ferragosto a Marina di Priolo. Firmata nel pomeriggio di ieri dal sindaco Pippo Gianni un’ordinanza sindacale che vieta la vendita di ogni tipo di bevanda contenuta in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro e lattine, per asporto o per consumo immediato. Le bevande dovranno essere somministrate versandole in bicchieri di plastica o carta.

L’ordinanza è in vigore dalle 19 di ieri, 13 agosto, fino alle 24 del 15 agosto. In queste giornate il litorale è particolarmente affollato ed è dunque ipotizzabile un elevato consumo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro che potrebbero causare danni ai cittadini e ai beni pubblici e privati.





Per questa mattina è stata intanto convocata una riunione dal sindaco Gianni e dal vice sindaco Biamonte con i dirigenti comunali, per fare il punto sulle misure che saranno adottate per garantire la tutela e la sicurezza dei cittadini.

“Chiediamo la collaborazione di tutti per trascorrere delle giornate serene e in piena sicurezza” ha detto il sindaco Gianni.