Ferragosto, spiagge di Siracusa ripulite all’alba: scatta il piano anti-rifiuti

Mezzi meccanici e operatori della Tekra al lavoro dalle prime luci del mattino per restituire un litorale pulito e accogliente in vista del Ferragosto e del weekend. Come già avvenuto prima della notte di San Lorenzo, gli interventi di pulizia hanno interessato le principali spiagge del territorio, tra cui Fontane Bianche, oggetto di polemiche nei giorni scorsi per l’abbandono di rifiuti dopo le feste notturne.

Per evitare il ripetersi di simili situazioni, il Comune – in collaborazione con la Protezione Civile – ha predisposto un dispositivo speciale: presenza di volontari e forze dell’ordine nei pressi degli arenili e distribuzione di sacchetti per la raccolta dei rifiuti, con l’obiettivo di sensibilizzare bagnanti e festeggianti al rispetto dell’ambiente.





“Le spiagge, come per San Lorenzo, sono state lasciate pulitissime, da cartolina – ha dichiarato Paolo Iacono, segretario regionale UGL Igiene Ambientale –. Speriamo che domani qualche politico non metta in dubbio l’operato dei lavoratori. Auguriamo a tutti un buon Ferragosto, con la speranza di ritrovare le spiagge discretamente pulite anche domani“.