Ferrovie: modifiche alla circolazione sulla linea Siracusa-Catania

Attualità · Gruppo FS

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) eseguirà interventi di potenziamento infrastrutturale sulla linea Messina-Catania-Siracusa, fra le stazioni di Bicocca e Siracusa Centrale, dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027.

Le attività programmate si inseriscono nel più ampio piano di sviluppo della rete ferroviaria della Sicilia orientale e comprendono opere funzionali alla realizzazione del Bypass ferroviario di Augusta e della Variante Gornalunga, interventi strategici per il potenziamento dell’itinerario Siracusa-Catania-Messina.

In particolare, nell’ambito del progetto del Bypass ferroviario di Augusta, intervento finanziato anche con fondi PNRR, è prevista la realizzazione di un nuovo sottovia stradale lungo la tratta ferroviaria interessata dai lavori, finalizzato a garantire la continuità della viabilità locale e il collegamento con la viabilità litoranea ubicata in Contrada Costa Pisone.

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Contestualmente proseguiranno le attività per la realizzazione della sovrastruttura ferroviaria della variante di tracciato denominata “Variante Gornalunga”, ubicata nella tratta Bicocca-Lentini Diramazione. Che consentirà di incrementare i livelli di sicurezza, affidabilità e resilienza della linea ferroviaria, in occasione di eventi meteorologici intensi.

Sono inoltre previsti interventi di adeguamento tecnologico e impiantistico della galleria Valsavoia, situata nella tratta Bicocca-Lentini Diramazione, necessari per l’adeguamento dell’infrastruttura alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI). Inoltre, sono stati programmati interventi di consolidamento del rilevato e del corpo stradale su 1.650 m di linea sulla tratta Bicocca – Lentini Diramazione e su 700 metri di linea sulla tratta Augusta – Priolo. Saranno anche eseguiti interventi di consolidamento della galleria Augusta, posa e messa in servizio di 30 km di fibra ottica da Siracusa ad Augusta, e il rinnovo con risanamento di 25 km di linea tra Lentini Diramazione e Augusta.

L’articolato programma di interventi rientra in un più ampio piano di investimenti del valore complessivo di circa 215 milioni di euro e vedrà il coinvolgimento di circa 250 tra operai, tecnici e personale specializzato di RFI e delle imprese appaltatrici.

Durante le attività di cantiere la circolazione sarà sospesa. L’offerta ferroviaria sarà quindi rimodulata con variazioni di orario, cancellazioni e sostituzioni con bus. Informazioni di dettaglio sui siti RFI e dell’impresa ferroviaria.