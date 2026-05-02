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Festa del Patrocinio di Santa Lucia a Siracusa, oggi la traslazione del simulacro

Alle 12 la traslazione del simulacro di Santa Lucia dalla Cappella all’altare maggiore

Alle 12 la traslazione del simulacro di Santa Lucia dalla Cappella all’altare maggiore

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Domani è la Festa del Patrocinio di Santa Lucia. Il tema scelto per quest’anno è la pace, un messaggio forte e attuale che accompagnerà l’intera festa. Un momento di fede, tradizione e profondo legame con la patrona, che ogni anno riunisce Siracusa nel segno della devozione e dell’identità condivisa. Ecco il programma della giornata di oggi

Sabato 2 Maggio – Basilica Cattedrale

Ore 8.00: Santa Messa presieduta dal Maestro di Cappella e apertura della nicchia che custodisce il simulacro.
Ore 8.10: Santa Messa nella Cappella di Santa Lucia presieduta da mons. Salvatore Marino, parroco della Cattedrale.
Ore 11.30: Accoglienza e consegna delle reliquie di Santa Lucia da parte di fra Daniele Cugnata, parroco della Basilica di Santa Lucia al Sepolcro.
Ore 12.00: Traslazione del simulacro di Santa Lucia dalla Cappella all’altare maggiore.
Ore 18.30: Recita del Santo Rosario.
Ore 19.00: Celebrazione eucaristica presieduta da S.E. mons. Francesco Lomanto, Arcivescovo Metropolita di Siracusa.

Durante la celebrazione:

Concelebrano sacerdoti della diocesi.
Presente il Maestro di Cappella Cristiano Celesta e la Cappella Musicale della Cattedrale “San Zosimo” Palazzolo Acreide.
È prevista la proiezione del docufilm “Santa Lucia a Siracusa 2024”, prodotto dalla Deputazione della Cappella di Santa Lucia in collaborazione con il Centro Televisivo Diocesano.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
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