Festa del Patrocinio di Santa Lucia a Siracusa, oggi la traslazione del simulacro

Domani è la Festa del Patrocinio di Santa Lucia. Il tema scelto per quest’anno è la pace, un messaggio forte e attuale che accompagnerà l’intera festa. Un momento di fede, tradizione e profondo legame con la patrona, che ogni anno riunisce Siracusa nel segno della devozione e dell’identità condivisa. Ecco il programma della giornata di oggi

Sabato 2 Maggio – Basilica Cattedrale

Ore 8.00: Santa Messa presieduta dal Maestro di Cappella e apertura della nicchia che custodisce il simulacro.

Ore 8.10: Santa Messa nella Cappella di Santa Lucia presieduta da mons. Salvatore Marino, parroco della Cattedrale.

Ore 11.30: Accoglienza e consegna delle reliquie di Santa Lucia da parte di fra Daniele Cugnata, parroco della Basilica di Santa Lucia al Sepolcro.

Ore 12.00: Traslazione del simulacro di Santa Lucia dalla Cappella all’altare maggiore.

Ore 18.30: Recita del Santo Rosario.

Ore 19.00: Celebrazione eucaristica presieduta da S.E. mons. Francesco Lomanto, Arcivescovo Metropolita di Siracusa.

Durante la celebrazione:

Concelebrano sacerdoti della diocesi.

Presente il Maestro di Cappella Cristiano Celesta e la Cappella Musicale della Cattedrale “San Zosimo” Palazzolo Acreide.

È prevista la proiezione del docufilm “Santa Lucia a Siracusa 2024”, prodotto dalla Deputazione della Cappella di Santa Lucia in collaborazione con il Centro Televisivo Diocesano.