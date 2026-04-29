Festa del Patrocinio di Santa Lucia, domenica la processione: l’invito ai cittadini ad abbellire i balconi

Torna uno degli appuntamenti più sentiti e amati dalla città: la Festa del Patrocinio di Santa Lucia. Un momento di fede, tradizione e profondo legame con la nostra patrona, che ogni anno riunisce Siracusa nel segno della devozione e dell’identità condivisa.

Un programma ampio e ricco di appuntamenti che prenderà il via il 26 aprile per concludersi il 10 maggio, tra celebrazioni religiose, momenti di raccoglimento e tradizioni che emozionano generazioni di siracusani.

Il tema scelto per quest’anno è la pace, un messaggio forte e attuale che accompagnerà l’intera festa e i momenti dedicati a Santa Lucia. La Deputazione della Cappella di Santa Lucia ha inoltre rivolto un invito ai cittadini ad abbellire balconi e finestre in occasione dei festeggiamenti, per rendere ancora più accogliente e suggestiva la città nel passaggio della Patrona.

Come da tradizione, il 3 maggio si terrà in piazza Duomo la processione delle reliquie e del simulacro verso la chiesa di Santa Lucia alla Badia, accompagnata dal suggestivo e atteso lancio delle colombe, curato con i colombi viaggiatori della società colombofila siracusana “Dionisio”.

L’Ottava si svolgerà invece il 10 maggio, con la processione delle reliquie e del simulacro della Santa Patrona per le vie di Ortigia. Il corteo attraverserà piazza Duomo, via Picherali, largo Aretusa, via Castello Maniace, lungomare Ortigia, via Roma, via del Teatro, piazza San Giuseppe, via della Giudecca, via Maestranza, piazza Minerva e nuovamente piazza Duomo.

Al termine della processione, il simulacro di Santa Lucia verrà riposto nella nicchia della Cappella dedicata alla patrona, chiudendo così giorni intensi di fede e partecipazione popolare.