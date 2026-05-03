Festa del Patrocinio, Santa Lucia attraversa piazza Duomo: fede e devozione nel segno della pace

Alle 12 in punto il simulacro di Santa Lucia ha lasciato la Cattedrale, attraversando una gremita piazza Duomo tra applausi, commozione e devozione. È il momento più atteso della Festa del Patrocinio, appuntamento profondamente sentito che ogni anno riunisce Siracusa nel segno della fede e dell’identità condivisa.

Il tema scelto per il 2026 è la pace, un messaggio forte e attuale che accompagna l’intera celebrazione. La Deputazione della Cappella di Santa Lucia ha inoltre invitato i cittadini ad abbellire balconi e finestre, contribuendo a rendere la città ancora più accogliente e suggestiva durante i festeggiamenti.

Le celebrazioni, iniziate lo scorso 26 aprile, vivono oggi il loro culmine con la processione delle reliquie e del simulacro verso la chiesa di Santa Lucia alla Badia. Ad accompagnare il corteo, come da tradizione, il suggestivo lancio delle colombe a cura della società colombofila siracusana “Dionisio”. Il simulacro resterà esposto alla venerazione dei fedeli nella chiesa alla Badia per tutta la durata della festa.

Grande l’emozione tra i presenti: “Santa Lucia è la nostra vita”, racconta un fedele, mentre un altro aggiunge: “Abbiamo molto rispetto per lei”. Parole che testimoniano il legame profondo tra la patrona e la comunità siracusana.

Il programma proseguirà nei giorni successivi, dal 4 al 9 maggio, con celebrazioni eucaristiche quotidiane, anniversari sacerdotali, momenti di preghiera e iniziative culturali.

La chiusura è prevista per domenica 10 maggio con l’Ottava: la processione delle reliquie e del simulacro attraverserà le vie di Ortigia, da piazza Duomo a via Picherali, largo Aretusa, via Castello Maniace, lungomare Ortigia, via Roma, via del Teatro, piazza San Giuseppe, via della Giudecca, via Maestranza, piazza Minerva e ritorno in piazza Duomo. Al termine, il simulacro sarà riposto nella nicchia della Cappella di Santa Lucia, sancendo la conclusione dei festeggiamenti.