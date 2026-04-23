Festa della Liberazione a Siracusa, il programma delle celebrazioni al Pantheon

Nella giornata del 25 aprile avrà luogo a Siracusa la commemorazione dell’81° Anniversario della “Liberazione”. La Manifestazione, con inizio alle 11, si svolgerà nel piazzale antistante la Chiesa di San Tommaso al Pantheon, con la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni, dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco e della C.R.I.

Saranno presenti, altresì, i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma con Labari e Vessilli.

La Manifestazione si articolerà secondo il seguente programma alle 10:30 afflusso di autorità e invitati; alle 10:45 schieramento dei gonfaloni del Comune di Siracusa e del Libero Consorzio Comunale, dei labari e dei vessilli delle associazioni combattentistiche e d’Arma. A partire dalle 11 rassegna dello schieramento da parte del Prefetto e del Comandante Militare Marittimo Autonomo in Sicilia; infine verso le 11:05 la consueta deposizione delle corone da parte del Prefetto, del Sindaco di Siracusa e del Presidente del Libero Consorzio Comunale.