Festa dell’Accoglienza al via a Priolo con “Il Grande Viaggio della Mongolfiera”.

Attualità · Scuola

Tre giornate volute dall’Amministrazione comunale, dedicate al rientro a scuola degli studenti di Priolo Gargallo. Si comincia domani, lunedì 28 settembre, al centro Polivalente, con la Scuola dell’Infanzia e il tema “La Mongolfiera – Un grande viaggio tra giochi, parate e tante sorprese”.

Martedì 29 settembre sarà la volta della Scuola Primaria. Mercoledì 30 settembre protagonisti saranno i ragazzi della Scuola Secondaria di I Grado, con DJ set, photobooth e aperitivo analcolico.

“Il servizio scuolabus – fanno sapere il Sindaco Pippo Gianni e l’assessore alla Pubblica Istruzione Federica Limeri – sara’ garantito per tutti e tre i giorni e merenda e acqua saranno offerti dall’Amministrazione, con opzioni per celiaci e intolleranti. Vogliamo regalare ai nostri studenti un rientro a scuola indimenticabile”