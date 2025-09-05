Festa dell’Angelo Custode a Priolo: bocciate le variazioni di bilancio. Il sindaco Gianni: “negata la festa più attesa e più sentita”

Le variazioni di bilancio che avrebbero permesso all’Amministrazione comunale di organizzare la festa dell’Angelo Custode, patrono di Priolo Gargallo, sono state bocciate ieri in Consiglio comunale dai consiglieri Diego Giarratana, Patrizia Arangio, Mariangela Musumeci, Luca Campione, Emanuele Pinnisi, Generosa Scuotto, Giusi Valenti e Manuela Mannisi.

“Per la prima volta – si legge in un comunicato dell’Amministrazione comunale – i cittadini di Priolo si trovano privati di ciò che legittimamente meritano: una celebrazione all’altezza della tradizione, capace di onorare la nostra comunità e di rappresentarne al meglio lo spirito. Il nostro intento era quello di offrire cinque giorni di spettacoli di altissimo livello, un dono di bellezza e partecipazione per tutta la città. Non poter realizzare questo progetto è motivo di profondo rammarico: significa che pochi hanno scelto, per ragioni politiche, di privare molti di un momento di festa che la comunità attendeva, com’è giusto che sia. Resterà nella memoria collettiva la responsabilità di chi ha deciso di negare alla città la festa più attesa e più sentita, privandola di un’occasione di condivisione, cultura e identità”.



