Festa dell’Angelo Custode a Priolo, l’amministrazione rassicura: “si farà”. Ma restano dubbi sulle date

Nonostante le tensioni in Consiglio comunale per la bocciatura di alcune variazioni di bilancio, la festa dell’Angelo Custode di Priolo Gargallo si farà. A confermarlo è stata l’assessore al Commercio Maria Grazia Pulvirenti, che oggi pomeriggio ha incontrato le attività commerciali del territorio per discutere dell’organizzazione della manifestazione.

Il programma e la durata dell’evento sono ancora in fase di definizione. Al momento resta da chiarire se i festeggiamenti inizieranno l’1 ottobre o se prenderanno il via il 2 ottobre, giorno delle celebrazioni religiose, per poi proseguire nei giorni successivi.

“Una delle fasi più importanti della festa – ha spiegato l’assessore Pulvirenti – è proprio il coinvolgimento delle attività commerciali. La festa dell’Angelo Custode non è solo un momento di devozione e di comunità, ma anche un’opportunità per far circolare l’economia locale. Come negli ultimi anni, stiamo lavorando per creare un’area food e una non food e stiamo cercando in tutti i modi di garantire qualche giorno in più di festa, così da dare sollievo non solo ai cittadini ma soprattutto ai commercianti”.

L’assessore Pulvirenti ha quindi confermato che il 2 ottobre sarà in ogni caso giornata di festa, mentre si sta ancora valutando se e quante ulteriori date si potranno aggiungere per prolungare la manifestazione fino al fine settimana. “Speriamo di poter dare più giorni possibili – ha aggiunto –. Stiamo lavorando con il massimo impegno e con il supporto di tutti gli uffici comunali. Nei prossimi giorni comunicheremo il programma definitivo“.