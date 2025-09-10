Festa dell’Angelo Custode di Priolo, il Comune invita le imprese nell’organizzazione delle attività

Le attività produttive insistenti nel territorio comunale di Priolo Gargallo saranno coinvolte nell’organizzazione della festa del Santo Patrono. Dopo le polemiche e il rimpallo di responsabilità tra maggioranza e opposizione a seguito della bocciatura delle variazioni di bilancio per programmare e istituire la festa del Patrono di Priolo, il sindaco Pippo Gianni, il vice sindaco Alessandro Biamonte e l’assessore competente Maria Grazia Pulvirenti, al fine di organizzare le attività ricreative in occasione della festa dell’Angelo Custode, hanno invitato tutte le attività produttive di Priolo a partecipare ad una riunione che si terrà martedì 16 Settembre, alle 15, nell’aula consiliare del Palazzo Municipale di Priolo.