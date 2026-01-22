Festa di San Francesco di Sales, sabato a Siracusa le celebrazioni del patrono dei giornalisti

Si celebra sabato 24 la festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. “Custodire voci e volti umani” è il tema scelto da Papa Leone XIV per la 60.ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, in un mondo in cui è necessario promuovere “l’alfabetizzazione mediatica”, davanti a tecnologie come l’Intelligenza artificiale. La Giornata si celebrerà il 17 maggio. E’ fondamentale dare il nostro contributo affinché le persone acquisiscano la capacità di pensiero critico. È sempre più urgente introdurre nei sistemi educativi ed un’alfabetizzazione che si concentri su queste nuove tecnologie. Il futuro della comunicazione deve assicurare che le macchine siano strumenti al servizio della vita umana.

L’Ufficio per la Pastorale delle Comunicazioni Sociali e la Cultura dell’Arcidiocesi di Siracusa, in collaborazione con sezione siracusana dell’Ucsi (Unione cattolica stampa italiana) e Assostampa Siracusa, ha promosso un momento di condivisione e riflessione.

Sabato 24 alle ore 10.00, nella Basilica Santuario Madonna delle Lacrime a Siracusa, celebrazione eucaristica presieduta da mons. Francesco Lomanto, arcivescovo di Siracusa e delegato per le Comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Siciliana. Seguirà un momento di riflessione e preghiera davanti al quadretto del Cuore Immacolato di Maria. Saranno presenti mons. Maurizio Aliotta, direttore dell’Ufficio per la Pastorale delle Comunicazioni Sociali e la Cultura; don Aurelio Russo, consulente ecclesiastico Ucsi Siracusa; Alberto Lo Passo, presidente provinciale Ucsi Siracusa; Prospero Dente, segretario Assostampa Siracusa.