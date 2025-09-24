Festa di San Michele Arcangelo a Villasmundo con il concerto degli Zero Assoluto

Il Comune di Melilli annuncia con entusiasmo i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, patrono della frazione di Villasmundo, che si terranno domenica 28 settembre 2025 in Piazza Risorgimento. La giornata sarà dedicata alla celebrazione religiosa e alla valorizzazione delle tradizioni locali, con un ricco programma che culminerà in una serata di festa e musica dal vivo: Piazza Risorgimento si trasformerà in un punto di ritrovo per tutta la comunità, con stand gastronomici, intrattenimento e spazi dedicati a famiglie, giovani e visitatori.

Il momento clou della serata sarà il concerto gratuito degli Zero Assoluto, noto duo pop italiano che ha segnato la musica degli anni 2000 con brani di grande successo come “Semplicemente”, “Svegliarsi la mattina” e “Per dimenticare”. Un evento atteso che arricchirà il programma dei festeggiamenti con un’esibizione dal vivo carica di emozioni. San Michele Arcangelo rappresenta non solo un importante momento religioso per la comunità di Villasmundo, ma anche un’occasione di aggregazione e condivisione che offrendo ai cittadini un momento conviviale di qualità accessibile a tutti.

Il Comune invita cittadini, turisti e fedeli a partecipare numerosi per vivere una giornata all’insegna della fede, della cultura e del divertimento. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile consultare i canali ufficiali del Comune di Melilli.