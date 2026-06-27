Festa di San Paolo Apostolo, confermati gli appuntamenti: “Viviamoli nel segno della fede e del raccoglimento”

“A nome della Parrocchia San Nicolò Vescovo – Chiesa Madre, della Basilica di San Paolo Apostolo e del Comitato dei Festeggiamenti di San Paolo Apostolo, desideriamo esprimere ancora una volta il nostro profondo cordoglio per la improvvisa scomparsa del Maestro Tony Ruscica, evento che ha scosso l’intera comunità cittadina proprio all’inizio dei festeggiamenti patronali”.

Così Marco Politini Arciprete, Parroco del Comitato dei Festeggiamenti di San Paolo Apostolo

“Nel rispetto di questo lutto e nel raccoglimento della preghiera, comunichiamo che, in accordo con le autorità competenti e con il Comitato dei Festeggiamenti, tutti gli appuntamenti religiosi e civili previsti per la Festa di San Paolo Apostolo sono confermati e si svolgeranno secondo il programma già annunciato. La Festa del nostro Santo Patrono rappresenta da sempre un momento di fede, identità e profonda comunione per tutta Palazzolo. Sarà proprio l’Apostolo Paolo, uomo provato dalla sofferenza ma saldo nella speranza, a guidarci nel trasformare questo tempo in occasione di unità e di fede. Invitiamo pertanto tutta la cittadinanza a partecipare numerosa alle celebrazioni religiose e agli appuntamenti programmati, vivendo ogni momento con senso di responsabilità, rispetto e raccoglimento.”