Festa di San Paolo, Solarino fa il pieno: oltre 12mila presenze nel weekend

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Video · Una settimana

Si chiudono con un bilancio più che positivo i festeggiamenti in onore di San Paolo, patrono di Solarino. Dopo una settimana intensa, scandita da appuntamenti religiosi, spettacoli teatrali, eventi gastronomici e momenti di intrattenimento, l’amministrazione comunale traccia un primo resoconto dell’edizione 2026 della festa patronale.

A richiamare migliaia di persone sono stati soprattutto i grandi eventi musicali del fine settimana. Piazza Plebiscito e corso Vittorio Emanuele hanno fatto registrare il tutto esaurito nelle due serate che hanno visto salire sul palco I Cugini di Campagna (sabato) e Fred De Palma (domenica), con una partecipazione complessiva stimata in oltre 12mila presenze. Un risultato che conferma la capacità della manifestazione di attrarre visitatori da tutta la provincia e non solo, con importanti ricadute anche per le attività commerciali locali.

“Un successo da tutti i punti di vista“. È il commento del sindaco Tiziano Spada, che al termine della settimana di celebrazioni ha voluto ringraziare quanti hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, dai volontari alle associazioni, passando per gli uffici comunali, le forze dell’ordine e il comitato organizzatore.

“Ci vediamo l’anno prossimo – conclude Spada – nella speranza di poter far crescere sempre di più questa tradizione”.