Festa di San Sebastiano a Melilli: fede, tradizione e grandi eventi per la comunità

Melilli si prepara a vivere uno dei momenti più significativi e identitari dell’anno con i festeggiamenti in onore di San Sebastiano, Patrono della città, in programma dal 3 all’11 maggio 2026.

Un calendario ricco e articolato, fortemente voluto dall’Amministrazione Carta, che coniuga tradizione religiosa, cultura e spettacolo, coinvolgendo l’intera comunità e richiamando visitatori da tutto il territorio.

Cuore della festa saranno, come da tradizione, i momenti di profonda devozione popolare: l’apertura del Santuario, l’arrivo dei “nuri”, le solenni processioni e le uscite del Simulacro, accompagnate da spettacoli pirotecnici e dalla partecipazione delle bande musicali, in un clima di intensa partecipazione collettiva.

Tra i momenti più attesi si distingue la giornata del 4 maggio, quando Melilli accoglierà i tradizionali “nuri”, pellegrini provenienti da tutta la provincia che, in segno di devozione, raggiungono a piedi il Santuario di San Sebastiano. Un rito antico e profondamente identitario che ogni anno rinnova il legame tra fede, sacrificio e appartenenza, trasformando le vie della città in un cammino collettivo di spiritualità e partecipazione.

Accanto al programma religioso, si sviluppa un ampio calendario di iniziative civili e culturali. Tra queste, gli appuntamenti di EcoExpo Melilli 2026, che arricchiranno l’oﬀerta con incontri, laboratori, attività artistiche e momenti di approfondimento, tra cui la partecipazione del filosofo Umberto Galimberti nell’ambito delle Settimane della Cultura. Grande attesa anche per gli eventi musicali inseriti nel cartellone di “Maggio in Festival”, che vedranno protagonisti artisti di rilievo nazionale come Rocco Hunt e Francesco Renga, trasformando Melilli in un palcoscenico a cielo aperto e raﬀorzando l’attrattività turistica del territorio.

“I festeggiamenti di San Sebastiano rappresentano un patrimonio identitario della nostra comunità,” dichiara il Sindaco Giuseppe Carta. “Un momento in cui fede, tradizione e partecipazione si uniscono, valorizzando Melilli e raﬀorzando il senso di appartenenza dei cittadini.”

Per garantire una migliore organizzazione e fruizione degli eventi, l’Amministrazione comunale ha predisposto un piano dedicato alla mobilità, con aree parcheggio e servizio navetta gratuito nei giorni di maggiore aﬄuenza.

L’Amministrazione continuerà a informare costantemente la cittadinanza sugli appuntamenti e sulle iniziative in programma, con l’obiettivo di oﬀrire un’esperienza partecipata, sicura e all’altezza della tradizione